Maradona y Verón, en tiempos del Mundial Sudáfrica 2010; aquel torneo inició la rispidez entre ambos. Crédito: Fabián Marelli

La noticia provocó tanto revuelo que hasta Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, habló de ella. El máximo dirigente pincharrata se refirió a la llegada de Diego Armando Maradona a Gimnasia y Esgrima La Plata, el archirival de Estudiantes: "Me alegra que alguien como Maradona tenga la chance de dirigir en el fútbol argentino. Para el platense es importante, más allá de las chicanas que puedan ocurrir. Lo felicito y le deseo suerte", dijo La Brujita en declaraciones a Radio Continental.

Verón se refirió a su relación con el exnúmero 10 y a algunas rispideces que todavía mantendrían, originadas en el Mundial Sudáfrica 2010, cuando uno era el seleccionador y el otro era un referente del plantel argentino. "Tuve una buena relación con Diego, con altos y bajos. Hoy no me parece hablar de eso. Lo importante es el reconocimiento por parte de Estudiantes y es lo que hay que poner en valor, más allá de cómo me lleve yo", comentó el directivo.

Verón, hoy presidente de Estudiantes, se alegra por la llegada de Maradona a Gimnasia. Crédito: Twitter

Verón también se pronunció sobre la polémica generada en redes sociales luego de que Matías Morla, abogado de Maradona, reaccionara ante un tuit de la cuenta oficial de Estudiantes que felicitaba al entrenador por su llegada a Gimnasia: "No sé quién está alrededor de Maradona; entiendo que es el abogado [...]. Como institución, debemos ser responsables, bajar los niveles de histeria y de confrontación en estos momentos. Entendiendo que el día del clásico vamos a querer ganar y ellos van a querer ganarnos. Que sea con suerte su paso por Gimnasia", manifestó Verón.

El tuit de Estudiantes y la respuesta de Morla