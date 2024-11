Video | El tenso cruce entre Alejandro Garnacho y un hincha del Manchester United: “¿Por qué no jugas vos?”

En la previa del partido entre Manchester United y PAOK por la cuarta fecha de la Europa League, el atacante argentino Alejandro Garnacho mantuvo un tenso cruce con un simpatizante de los Diablos Rojos. Tras arribar junto al resto del plantel a Old Trafford, el joven de 20 años descendió del micro y, antes de adentrarse en el estadio, se acercó amablemente a un pequeño grupo de hinchas para sacarse fotos y firmar autógrafos. Allí recibió el reclamo de un hombre y no lo dejó pasar.

“[Alejando] Garnacho, tenés que pasar mejor la pelota hoy, ¿sí? Pasala mejor hoy, meté un gol. Y por favor, trabajá en tu primer toque también”, le aconsejó el individuo -conocido como Planetfaz en redes social- al jugador de la selección argentina mientras transmitía en vivo desde su celular. Tras escuchar esas palabras, a Garnacho se le borró la sonrisa de la cara. Y una vez terminó de interactuar con otros fans, se dio vuelta, miró a cámara y lanzó: “¿Por qué no jugás vos, hombre?”.

Hoy, el conjunto que dirige Ruud van Nistelrooy como DT interino busca su primera victoria en la Europa League ante el cuadro oriundo de Salónica, Grecia.

Garnacho, a corazón abierto: su llegada al United y la presión de jugar en un club de élite

Previo al tenso intercambio, la página oficial de Manchester United había dado a conocer una entrevista donde Garnacho hablaba a corazón abierto. Además de ofrecer su perspectiva de lo que es jugar con campeones del mundo en la selección argentina, también se refirió a su llegada al United y cómo maneja la presión.

“Siempre he sido el que se destacaba en el equipo y metía goles, y tuve la suerte de fichar con el Manchester United. Hubo un momento, antes de sumarme al primer equipo, en el que me dieron la oportunidad de ir a entrenarme con ellos. Después de jugar, yo pensé que ya estaba listo. Y bueno… cuando empecé a pensar en eso tardé mucho en estar en el plantel principal. Ahora estoy agradecido por la oportunidad que me dieron”, dijo el argentino con ascendencia española.

Y reforzó: “A mí me gusta cuando jugamos en casa, todo lo que me hace sentir la hinchada. Cuando jugábamos con la Sub 18 en nuestro estadio era increíble. La única vez que me puse un poco nervioso al salir al campo fue en la FA Youth Cup, porque la cancha estaba llena y era la primera vez que me pasaba. Pero después, en adelante, nunca sentí la presión. Esas experiencias ayudan a mejorar y saber que estás en un club como éste. Es un privilegio y es increíble”.

Alejandro Garnacho y Casemiro durante el empate del Manchester United frente al Chelsea PAUL ELLIS - AFP

Con respecto a la presión de tener que jugar en un club de élite, dijo: “Se puede tener un partido mejor o peor, tanto individual como en equipo, pero la verdad es que a mí me han gustado esos escenarios, los partidos grandes. Como las finales en Wembley, sean partidos en casa o fuera. Los partidos que me gusta jugar de verdad son contra clubes grandes. Estoy siempre preparado y quiero hacer lo mejor posible”. Y en el repaso de su corta carrera, rememoró: “Haber ganado la FA Cup fue uno de los momentos más importantes. Haber conseguido el título y convertido un gol fue increíble, un sentimiento inexplicable. Me motiva jugar las finales”.

