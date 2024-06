Video: ver resumen y goles de España vs. Italia por la Eurocopa 2024

Escuchar

España se clasificó a octavos de final de la Eurocopa Alemania 2024 al derrotar este jueves a Italia 1 a 0 en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo B. El único gol del partido que se disputó en estadio Veltins-Arena de Gelsenkirchen lo marcó Riccardo Calafiori en contra. El árbitro fue el esloveno Slavko Vinčić, el mismo que impartió justicia en la definición de la Champions League entre Real Madrid y Borussia Dortmund -victoria y título para el Merengue por 2 a 0-.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente dominó el juego a partir de la posesión, pero en el primer tiempo careció de profundidad y no pudo plasmarlo en el marcador. Los de Luciano Spalletti no hicieron pie en el mediocampo y apostaron a contraatacar. En las escasas veces que pudieron recuperar la pelota, la ofensiva no prosperó porque los ibéricos retrocedieron rápido y achicaron los espacios. Recién en el complemento, a los 55 minutos y a través de una anotación en el propio arco, los españoles consiguieron el tanto que merecieron mucho antes. Nico Williams desbordó por la izquierda, envió un centro al área que Gianluigi Donnarumma llegó a desviar, pero la pelota rebotó en Riccardo Calafiori y se metió en el arco.

Riccardo Calafiori en contra anotó el tanto de España en el triunfo sobre Italia 1 a 0 KENZO TRIBOUILLARD - AFP

A partir de entonces fue Donnarumma el que sostuvo el resultado adverso para su equipo, evitó una goleada y le dio, increíblemente, vida hasta el final. El arquero se hizo gigante ante cada remate del rival y pisó el área ajena en el último minuto para buscar el empate a través de uno de los tantos centros que llovieron en la zona de Unai Simón de parte de los italianos. Es que, necesitados, fue lo único que intentaron para rescatar al menos un punto en un duelo del que fueron ampliamente superados en los más de 90 minutos que se extendió y en el que, paradójicamente, terminaron arrinconando a su oponente.

El argentino Mateo Retegui ingresó a los 65 minutos por Gianluca Scamacca y no pudo gravitar en un contexto donde su seleccionado tuvo el balón muy poco tiempo y casi no generó situaciones de peligro ante un rival que, por lo que plasmó en sus dos cotejos, es candidato al título.

Con su segunda victoria, tras imponerse en el debut a Croacia 3 a 0, España lidera la zona B con seis puntos y en la última jornada se medirá con Albania con el objetivo de conseguir un triunfo y asegurarse el liderazgo de cara a los octavos de final. Italia, por su parte, tendrá un mano a mano con los croatas para al menos afianzarse en el segundo lugar y no, en caso de quedar tercero en la tabla de posiciones, depender de los resultados de otras zonas para avanzar a las etapas de eliminación directa.

Fixture, resultados y posiciones del grupo B

Fecha 1

España 3-0 Croacia.

Italia 2-1 Albania.

Fecha 2

Croacia 2-2 Albania.

España 1-0 Italia.

Fecha 3

24 de junio - Albania vs. España - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 16

24 de junio - Croacia vs. Italia - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

La tabla de posiciones del grupo B de la Eurocopa 2024, con España en la cima Canchallena

LA NACION