Villarreal vs. FC København, por la Champions League 2025: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Juegan este miércoles desde las las 14.45h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
Villarreal y FC København se enfrentan este miércoles desde las 14.45h en el estadio Estadio de la Cerámica, por la Champions League 2025. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Villarreal viene de perder ante Borussia Dortmund por 4-0 mientras que FC København llega de ganar ante Kairat por 3-2.
Todo lo que hay que saber
- Villarreal vs. FC København
- Hora: las 14.45h
- Partido correspondiente a la fecha 6 de la Champions League 2025
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Villarreal y FC København en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la Champions League en {season_id}
La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.
En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.
¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.
Otras noticias de Champions League
TV y streaming del martes. Atlético de Madrid, Inter de Milan, Chelsea, Barcelona y toda la jornada de la Champions League
Partidazo. Real Madrid vs. Manchester City, por la Champions 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online
"No está preparado". El jugador de Barcelona que pidió dar un paso al costado para atender su salud mental
- 1
Sergio Ramos confirmó su salida de Monterrey de México: a los 39 años buscará nuevos horizontes
- 2
Martín Palermo no consiguió el milagro: Fortaleza descendió tras perder con Botafogo
- 3
Racing dio el golpe, eliminó a Boca en la Bombonera y jugará la final del torneo Clausura
- 4
Están jugando con el juego más lindo del mundo: le costará a la FIFA seguir diciendo que es apolítica