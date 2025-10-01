LA NACION

Villarreal y Juventus empataron 2-2 en la Champions League

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Villarreal y Juventus empataron 2-2 en el estadio Estadio de la Cerámica este miércoles 1 de octubre, en un partido de la jornada 2 de la Champions League. Para Villarreal los goles fueron marcados por Georges Mikautadze (a los 18 minutos) y Renato Palma Veiga (a los 90 minutos). Para Juventus los goles fueron marcados por Federico Gatti (a los 49 minutos) y Francisco Fernandes da Conceição (a los 56 minutos).

En la próxima fecha, Villarreal se medirá con Manchester City, mientras que Juventus tendrá como rival a Real Madrid.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

