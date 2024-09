Vinicius, al ataque: “Si antes de 2030 España no evoluciona en el tema del racismo, habrá que cambiar de lugar el Mundial”

Escuchar

Vinícius Junior, el delantero de Real Madrid, aseguró que el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, tendrá que “cambiar de lugar” si España no logra “evolucionar” en cuanto al tema del racismo, aunque el crack brasileño considera que la mayoría de los españoles “no son racistas” y que es “un grupo pequeño” el que está ensuciando la imagen del país.

“Espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si antes de 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar (el Mundial), porque si el jugador no se siente cómodo y con confianza en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado”, señaló en una entrevista con la CNN.

En este sentido, se manifestó a favor de “hacer todo lo posible para que las cosas puedan cambiar”. Y fue más allá: “Muchas personas en España, la mayoría, no son racistas. Pero hay un grupo pequeño que acaba afectando a la imagen de un país en el que se vive muy bien. Amo estar aquí, amo jugar en el Real Madrid y amo tener las mejores condiciones para vivir con mi familia”, indicó.

Vinicius Junior lucha contra el racismo desde hace varios años SERGEI GAPON - AFP

En otro orden de cosas, también aseguró que tanto él como sus compañeros abandonarán el terreno de juego si escuchan algún insulto racista durante esta temporada. “En el club ahora hablamos más, las personas están más abiertas a hablar sobre esto. Y no solo yo, todos los jugadores dijeron que la próxima vez que sucediera, todo el mundo tendría que salir del campo para que todas aquellas personas que nos insulten tengan que pagar una pena mucho mayor de lo que están pagando”, explicó.

“En el caso que tuve en Valencia, después de los Juegos, todo el mundo dijo que lo correcto hubiera sido que saliéramos del campo, pero como estás ahí defendiendo a un equipo a veces no lo haces. Nosotros sabemos que no todos los que están en ese campo son racistas y fueron allí para ver el partido. Siempre es muy complicado terminar un encuentro así, pero con todo lo que viene sucediendo, cada vez aumenta esto. El equipo tiene que salir del campo para que las cosas puedan cambiar lo más rápido posible”, manifestó.

Vinicius rompe a llorar en Valdebebas al hablar sobre el racismo.



“Lo único que quiero es jugar al fútbol y que las personas negras no sufran”.@elmundoes pic.twitter.com/wLbDkKLSLV — Abraham P. Romero (@AbrahamPRomero) March 25, 2024

Desde que tiene mayor protagonismo con la camiseta de Real Madrid, Vinicius Jr. comenzó a ser un referente de la lucha contra el racismo. En el equipo español, el jugador brasileño atravesó diversos momentos en los que sufrió discriminación dentro del campo de juego por parte de los fanáticos de los equipos rivales. En cada oportunidad que tiene, se refiere a este grave problema de la sociedad y en la previa del partido en el que Brasil jugó ante España, en marzo, en el Santiago Bernabéu, el futbolista rompió en llanto ante una pregunta, dejando una reflexión para todos.

En la primera parte de su respuesta, expresó: “Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No sólo en España, también en el mundo. A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí. Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”, dijo el atacante.

La tarde en la que Vinicius Junior fue expulsado y recibió insultos JOSE JORDAN - AFP

Su respuesta siguió: “Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, es un progreso natural. Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas. Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

Tras esa parte de la reflexión, el jugador se quebró y comenzó a secarse las lágrimas con una de sus manos. A partir de allí, todos los presentes en la sala de conferencia comenzaron a aplaudirlo mientras el brasileño se recuperaba del llanto. Luego, expresó: “La falta de castigo es lo que más me frustra, que todas esas personas se vayan sin que pase nada después de lo que hacen. En Barcelona se archivó un caso y me gustaría que no sucediera, para que la gente deje de decir lo que dicen. Para que los niños no digan esas cosas, porque es verdad que yo cuando era niño no sabía lo que era el racismo”.

LA NACION