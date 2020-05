El colombiano Sebastián Villa tiene que declarar hoy en audiencia virtual para ratificar o rectificar su denuncia contra su expareja, Daniela Cortés.

A falta de entrenamientos presenciales y viajes a La Bombonera para practicar con sus compañeros, el colombiano Sebastián Villa tiene una nutrida agenda judicial . Por un lado, deberá prestar declaración indagatoria el miércoles 13 de mayo en la causa por violencia de género que le inició su expareja, Daniela Cortés . Por el otro, el futbolista xeneize se presentará este jueves en una audiencia virtual con la fiscal Verónica Pérez , de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría, para ratificar o rectificar su propia denuncia contra Cortés por "extorsión y amenazas".

Más allá de lo que diga Villa mañana, su comparecencia de la semana próxima será fundamental. Allí tendrá que responder a las acusaciones formuladas por Cortés (también colombiana), quien en sede judicial denunció haber recibido "golpes reiterados, amenazas y extorsión" por parte de Villa contra ella, su hija de seis años y sus padres. Además, siempre según Cortés, Villa habría intentado echarla de la casa de ambos en Saint Thomas, un barrio privado de Canning, provincia de Buenos Aires.

Villa tuvo un gran rendimiento en el equipo de Boca que consiguió el título en la Superliga. Tiene contrato por dos años más y una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares. Fuente: AFP

Luego de haber estado en silencio durante dos años, Cortés eligió denunciar a Villa publicando fotos de las supuestas agresiones en redes sociales. "No son evidencia de un único episodio de maltrato por parte de mi ex pareja; son una recopilación de varias heridas que él me causó durante el tiempo que convivimos. Como dije (...), denuncio haber sido maltratada física y psicológicamente a lo largo de dos años", escribió la mujer en su perfil de Instagram. "Quiero remarcar que las huellas de violencia que se ven en las fotos son prueba de la manera en la que él se comportaba constantemente", añadió la mujer, quien contrató después a Fernando Burlando como su abogado.

Villa grabó un video en el que intentaba despegarse de la acusación de su ex novia. Y contraatacó en los tribunales: acusó él a su ex pareja de "extorsión y amenazas". Con un video en su perfil de Instagram, el futbolista dijo que Cortés le pedía "150 mil dólares para separarse y regresar a Colombia". Villa deberá brindar más detalles de esta acusación en la audiencia virtual que sostendrá mañana ante Verónica Pérez, la fiscal de la UFI de Esteban Echeverría.

"Si no ocurre ningún contratiempo, Villa declarará", adelantó Martín Apolo, abogado del futbolista colombiano, a la agencia Télam. El jugador colombiano, de 24 años, fue uno de los puntos altos en el título de la Superliga conseguido en la última fecha por el equipo que dirige Miguel Ángel Russo. Con contrato vigente hasta junio de 2022, Villa tiene una cláusula de rescisión cifrada en 30 millones de dólares.

