"Vos quedate": el consejo de Oscar Ruggeri a Leandro Paredes

Quédate en Europa, no vuelvas por volver", le sugirió Oscar Ruggeri a Leandro Paredes. Crédito: Instagram @leoparedes20

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020 • 14:25

El panelista del programa 90 Minutos de Fútbol , Oscar Ruggeri , le brindó un nuevo consejo al futbolista de Paris Saint Germain, Leandro Paredes .

Todo surgió por un comentario del conductor Sebastián Vignolo, quien le preguntó a Paredes si pensaba en volver a Boca Juniors , club del cual es hincha y del que surgió como jugador.

"Ojalá que el día que quiera volver me quieran, porque la idea mía es siempre volver bien, para jugar, para ayudar, no para retirarme", argumentó el volante tapón de la selección Argentina. "¿Qué edad tenés?" intervino Ruggeri. "25 años", contestó el futbolista nacido en San Justo. "Parece más chiquito. Quédate ahí en Europa. No vuelvas por volver", lo sorprendió el campeón mundial '86 en México. Luego, este hilvanó su razonamiento: " Vos quedate en Europa todo lo que más puedas que tenés calidad para hacerlo y para jugar en cualquier equipo. Cuando termines, cuando ya estás que no se puede más y que te echan, volvé".

Además, el exfutbolista y exentrenador arremetió contra sus compañeros de programa Vignolo y Federico Bulos, a quienes acusó de incentivarlo al joven futbolista para que regrese a la Argentina: "Estos dos la dicen tan fácil y están sentados acá en Buenos Aires. 'No, claro, tenés que volver'". Tras ello, el relator de fútbol le preguntó a Paredes cuánto más tenía que seguir jugando en Europa: "Tengo cuatro años y medio de contrato (con el PSG), así que estoy tranquilo", a lo que Ruggeri agregó: "30 años va a tener cuando termine el contrato. Está bárbaro".

"Contenta la gente de Boca con vos, Ruggeri", le dijo en un momento de la conversación Sebastián Vignolo. "Sí, bárbaro. Después, la gente de Boca, cuando terminás de jugar al fútbol te dice: Vamos a darle esto ". El "Cabezón" es un conocido defensor de los derechos de los futbolistas, a quienes siempre les dice que tienen que unirse y pelear por lo que les pertenece.

Paredes partió de Boca Juniors con 20 años. Entre otros equipos, jugó en Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit y PSG. "Me fui triste (de Boca) porque podría haber jugado mucho más. Sabía que podía jugar mucho más. Quiero volver".