¿Vuelve Passarella? Un grande de Sudamérica lo quiere como DT

Passarella no es entrenador de un equipo desde la temporada 2006/2007, en River

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2019 • 07:46

Después de 12 años de su última experiencia como entrenador, Daniel Alberto Passarella podría volver al ruedo detrás de la línea de cal. Ocurre que un histórico equipo de Sudamérica pensó en él para renovar las ilusiones dirigenciales y de los hinchas.

El club es nada menos que Cerro Porteño, uno de los grandes del fútbol paraguayo, que acaba de despedir a Miguel Ángel Russo luego de la derrota por 3 a 2 ante Deportivo Capiatá, por el torneo local.

Según medios paraguayos, en los próximos días Passarella tendrá una reunión con dirigentes del equipo azulgrana. De la misma formarán parte también integrantes de un grupo empresario que aportaría el dinero para que las negociaciones se concreten.

"Tengo ganas de volver a trabajar como entrenador", le reconocía en 2014 el exzaguero a la agencia Télam, en una de las pocas entrevistas que concedió en los últimos años. Y agregó, entonces: "Sólo volveré a trabajar como DT si el proyecto me gusta, me entusiasma y es serio. Dependerá de eso porque no tengo necesidad de volver a trabajar"

De confirmarse, el único futbolista argentino que integró los dos planteles que se consagraron campeones del mundo en 1978 y 1986, volverá a dirigir después de un parate de 12 años (su último trabajo fue al frente de River, en la temporada 2006/2007), durante el cual tuvo actividad dirigencial como presidente del club de Núñez (2009 y 2013), en un período signado por el histórico descenso a la Primera B Nacional del Millonario, y su posterior regreso a la A.

También se produciría su reencuentro con Juan Pablo Carrizo, arquero de River mientras el Káiser era presidente y actual guardavalla del Ciclón paraguayo.