Wesley Fofana habló con Enzo Fernández sobre los cánticos racistas

Los cánticos racistas de la selección nacional contra los futbolistas franceses, sobre todo por Enzo Fernández, generaron indignación de varios de sus compañeros en Chelsea, un “procedimiento disciplinario interno” por parte del club inglés centrado en su mediocampista y una denuncia que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) elevó a FIFA. Sin embargo, llegó un pedido de disculpas por parte del futbolista argentino en su regreso al equipo tras sus vacaciones. Uno de los que se sintieron tocados por el video es su compañero Wesley Fofana, que le puso fin a la discusión.

Una vez que finalizó el primer entrenamiento del equipo de Londres con Fernández en su pretemporada en Estados Unidos, el defensor francés habló con la prensa. “Ya ves que Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba”, comentó Fofana.

Wesley Fofana en una acción contra Vinícius Jr., de Real Madrid; el defensor francés habló con la prensa sobre la charla con Enzo Fernández y aclaró la situación. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El defensor de raza negra destacó la confianza que tiene con el jugador argentino y agregó que cree que no sea justo que se lo apunte como racista. “Confío en él porque lo conozco. Sé que no es racista. El video es malo, pero no se trata sólo de Enzo. Se trata de la selección argentina. Enzo está en el video, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo. Sin duda, se armó mucho revuelo porque jugamos en el mismo equipo. Pero ahora que ya pasó, está bien”, explicó.

El francés agregó que la eliminación de su publicación en redes sociales, en la cual criticaba duramente a Enzo, y la disculpa de Fernández han sido aceptadas por el plantel. “Hablamos con el resto del equipo. No éramos sólo Enzo y yo. Éramos todos. Estamos en el mismo equipo y tenemos que avanzar juntos. Todos hablaron. Y eso es todo. Se acabó”, reveló. Finalmente, dijo que no exigirá una una sanción al argentino. “No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita”, finalizó.

“Con el equipo”

Reincorporado a Chelsea después de las vacaciones, Enzo Fernández se vio con los compañeros que en un primer momento se sintieron entre molestos y ofendidos por los cánticos racistas que el volante transmitió durante un vivo de Instagram, de regreso en el ómnibus del seleccionado argentino tras ganar la final de la Copa América. Fernández se sumó al resto del plantel que realiza la pretemporada en Estados Unidos, donde este miércoles el equipo londinense se enfrentará con América, de México.

La difusión del video causó un gran revuelo. No bastó que el futbolista surgido en River pidiera inmediatamente disculpas, asumiendo que el cántico era ofensivo y no reflejaba “carácter ni creencias” de su parte. Y el propio Wesley Fofana publicó que lo de Fernández era “racismo 2024″. El jugador argentino comparte el plantel de Chelsea con tres jugadores franceses que, enojados por el cántico, dejaron de seguir al mediocampista en las redes sociales. Además de Fofana (que tiene lazos familiares con Costa de Marfil), están Malo Gusto y Axel Disasi.

Enzo Maresca, el nuevo entrenador de Chelsea, dirige por primera vez a Enzo Fernández y rescató que se trata de "un buen tipo". KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

En la conferencia de prensa de este martes, el entrenador Enzo Maresca, reemplazante del destituido Mauricio Pochettino, reveló que participó en la reunión entre Fernández y varios otros futbolistas. Por las palabras del italiano, está claro que la situación tiende a distenderse y la relación puede reencauzarse en un clima de armonía: “La reunión fue entre Enzo y algunos de sus compañeros. Wesley estaba allí. Hablaron entre ellos. Es normal. A veces la primera reacción no es buena. Conocen a Enzo mejor que yo y saben que es un buen tipo”. Maresca, que en la temporada pasada ascendió a Leicester a la Premier League, dirige a Enzo por primera vez.

Habrá que ver cómo continúa la cuestión en el club de Londres. El 17 de julio Chelsea abrió ese “procedimiento disciplinario interno” a Fernández, pero luego reconoció y apreció el pedido de disculpas que hizo el argentino en las redes sociales. Por su parte, FIFA dijo que investiga el incidente luego de que la federación francesa de fútbol indicara que presentaría una queja ante ella por “comentarios racistas y discriminatorios”.

