El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, reacciona durante el partido de fútbol de la Liga española entre el Real Madrid y la SD Huesca en el estadio Alfredo Di Stefano de Valdebebas, noreste de Madrid, el 31 de octubre de 2020 Fuente: Archivo - Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 18:13

Intocable durante varios años por su impresionante cosecha de títulos, Zinedine Zidane está ahora en el ojo de la tormenta por el mal momento que atraviesa Real Madrid. El francés obtuvo tres Champions League, dos Ligas y 11 títulos en total, pero el difícil panorama en el máximo torneo europeo de clubes y en la Liga de España lo colocan ahora en una posición incómoda. Es la furiosa actualidad la que lo está condenando.

Sucede que la suerte de los cuatro equipos del grupo de Real Madrid en la Champions se definirá en la última fecha, que se disputará la semana próxima. Si el equipo de Zizou vence en el Alfredo Di Stéfano a Borussia se clasificará, independientemente de lo que hagan Shakhtar e Inter, que se miden en simultáneo. Si llega a empatar, dependerá de la suerte de los ucranianos. En caso de que los blancos pierdan contra el Borussia en Madrid e Inter gane su partido frente a Shakhtar, los blancos quedarán últimos de la Zona B y eliminados de todo. Sería histórico, ya que no ocurrió nunca.

Zidane, muy cuestionado tras la derrota por 2 a 0 ante Shakhtar Donestk ya debe soportar la lupa que le coloca la prensa española debido a sus malas decisiones. El diario Marca, el más influyente en el periodismo deportivo de Madrid, habló de los "pecados de Zidane", especificado en cinco puntos. Vale la pena repasarlos:

Formaciones impredecidbles

Zidane viene sorprendiendo de manera negativa por el constante cambio de piezas, es decir, que no haya un once reconocible, como repentinas suplencias que desconciertan a afectados y compañeros. Marca recuerda la de Kroos en la ida contra el Manchester City de la temporada pasada, y más recientemente la de Casemiro en Kiev. Las rotaciones daban resultados en la temporada 2016-17, pero ahora no surten efecto porque el nivel del plantel es inferior a aquel que arrasaba con todo, liderado por Cristiano Ronaldo..

Zidane, desconcertado en la derrota ante Shakhtar Donetsk Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Gleb Garanich

Apuesta por jugadores cuestionados

Marcelo goza de toda la confianza por parte del DT, pero el rendimiento del brasileño es muy poco convincente y no responde a su pasado. Hasta el partido en Kiev, el segundo capitán había estado en todas las derrotas del Real Madrid. La rotación en el carril zurdo es mucho mayor que en el derecho (mientras Carvajal estuvo disponible). Según el diario español, Marcelo es "el vivo ejemplo a seguir apostando por un futbolista en declive". El caso de Isco es distinto, ya que no jugó tanto (319 minutos contra los 519 de Marcelo), ni tiene tanta consideración por parte de un entrenador que no le frenó la puerta de salida en el mercado de principios de año.

Pedidos de fichajes

Zidane insistió en varias ocasiones por la contratación del francés Pogba y nunca se lo trajeron, pero también son suyas las apuestas por futbolistas que no están a la altura de las expectativas generadas. El caso más patente es el del serbio Luka Jovic, el delantero elegido para elevar la cifra anotadora del Madrid en la era post Cristiano y que hasta ahora solo marcó dos goles. El belga Eden Hazard, cuyo nombre sonó por primera vez en el club hace nueve años cuando lo recomendó Zidane, aterrizó por fin en 2019, pero su historial de lesiones y la intermitencia cuando estuvo disponible lo sitúan en el furgón de cola de la última temporada y media. El francés Ferland Mendy también fue un reclamo suya para pelear con Marcelo. Se lo puede considerar titular, pero mientras que su rendimiento defensivo mejora sin discusión al brasileño, en el nivel ofensivo está lejos del Nº 12.

Desconsuelo e impotencia de Real Madrid en la Champions League; no puede fallar en la última fecha del Grupo B Fuente: Archivo - Crédito: Indira vía DAX vía ZUMA Wire / dpa

No utiliza jugadores aprovechables

Esa apuesta por Mendy entronca con la decisión de Zidane de no contar con jugadores que, además de ser las divisiones inferiores, están rindiendo fuera del club a niveles que invitan a pensar que serían más que aprovechables en Real Madrid, como Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Sergio Reguilón (Tottenham Hotspur) y Achraf Hakimi (Internazionale), según evalúa Marca. Los tres dejaron dinero en la tesorería, pero los dos primeros, por ejemplo, se convirtieron en jugadores internacionales después de dejar la Casa Blanca, rindiendo a un nivel que en ocasiones se echa de menos en Valdevebas.

El trabajo táctico

El manual del entrenador apenas se modificó desde su llegada hace ahora cinco años ya (con el paréntesis de los nueve meses en los que estuvo fuera). Es el mismo que valió para ganar 11 títulos, pero los jugadores no son los mismos y los que siguen van teniendo más años en las piernas, del mismo modo que el fútbol evolucionó. Así las cosas, para Marca, se extraña "un trabajo táctico más concienzudo, más allá de los clásicos picados en dimensiones reducidas y los disparos al arco con pase y dejada de Zidane".

Conforme a los criterios de Más información