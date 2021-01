Fuente: AFP

Días amargos para Real Madrid: a la increíble eliminación ante Alcoyano, por la Copa del Rey, se le suma ahora el test positivo de Covid-19 del técnico Zinedine Zidane, según confirmó el club este viernes.

"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro entrenador Zinedine Zidane ha dado resultado positivo en covid-19", afirmó el club merengue en un breve comunicado, sin dar mayores detalles.

El positivo de Zidane se produce después que el pasado 7 de enero tuviera que quedarse en aislamiento por haber estado en contacto con un positivo. El técnico dio entonces "negativo en un test de antígenos", según señalaron fuentes del club.

El 8 de enero, el campeón del mundo con Francia en 1998 dio negativo en una prueba PCR y pudo asistir con normalidad al encuentro de La Liga de España contra el Osasuna en Pamplona del 10 de enero (0-0). El técnico dirigió a su equipo con normalidad la pasada semana participando en la Supercopa de España.

Zidane también estuvo presente el miércoles en Alcoy, en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que perdió el equipo blanco ante el modesto Alcoyano en la prórroga (2-1).

El técnico blanco no podrá dar la rueda de prensa previa al duelo ante el Alavés y no estará tampoco en el banco en los próximos encuentros por su positivo en COVID-19. Es decir:: no viaja a Vitoria y su reemplazante será David Bettoni, segundo entrenador madridista, el encargado de atender a los medios y de ejercer de primer entrenador hasta que el francés se recupere.

Según el desarrollo de la enfermedad, dependerá de que pueda dirigir frente al Levante el 30 de enero, el Huesca el fin de semana del 6-7 de febrero y el duelo aplazado contra el Getafe del próximo 9 de febrero.

El delantero del Real Madrid Eden Hazard, el centrocampista Casemiro y el defensa Eder Militao también dieron positivo a principios de esta temporada.

