El rostro rozagante de Gaby, muy querida también en París

PARIS - Hoy es un día especial para Gabriela Sabatini . En Roland Garros , la mejor tenista argentina de la historia recibirá el máximo honor de la institución de la Federación Internacional de Tenis (ITF), el Premio Philippe Chatrier, otorgado desde 1996 a individuos y organizaciones por su significativa contribución al tenis dentro y fuera de la cancha.

El galardón, bautizado de esa forma en honor al ex presidente de la ITF fallecido en 2000 y que también le da su nombre al estadio principal de Roland Garros, será entregado este martes a Sabatini durante la Cena anual de los Campeones de la ITF, que se celebra en el centro de París y que se hará cerca de las 17 de nuestro país.

Vestida con la elegancia y la distinción que la caracterizan, Sabatini expresó este martes, durante una conferencia de prensa en Roland Garros: "Me siento muy agradecida por recibir este premio. Cuando una mira para atrás, se da cuenta de todo lo que es el tenis. Es un deporte que a mí me dio mucho más de lo que yo le di. Siento que todo lo que soy, y lo que puedo hacer hoy en día, es gracias al tenis. Fue lo que me abrió la cabeza, lo que me dio la oportunidad de viajar, que es lo que más me gusta. Todas esas cosas que yo hice y hago, muchas veces en privado, es porque lo siento así, porque me siento muy agradecida con todos los años que viví con el tenis".

Hay mucha variedad en las chicas. Cada semana se ven nombres nuevos o que no habían llegado a las últimas rondas. No lo veo como algo negativo, lo veo como positivo, que haya recambio todo el tiempo Sabatini, sobre el circuito femenino

El mayor recuerdo que Sabatini tiene de Roland Garros fue su título como campeona junior, en 1984, cuando apenas había cumplido 14 años. "Fue algo muy importante para mí. Siempre fue especial jugar acá, por el polvo de ladrillo, la superficie en la que crecí, y por el ambiente que se vivió siempre acá. Después tengo algunos recuerdos que no son tan positivos, como cuando perdí contra Mary Joe Fernandez en cuartos de final (en 1993), una semifinal contra Monica Seles... Pero en general me gustaba mucho jugar acá".

Me gusta mucho cómo juega la australiana Ashleigh Barty: su revés cortado es de verdad muy bueno. Es una jugadora con estrategia Sabatini, acerca de las más destacadas

Sabatini se retiró del deporte profesional en 1996, con 27 títulos en singles y 14 en dobles, entre ellos el título del US Open 1990 (individuales) y el dobles de Wimbledon 1988 junto a Steffi Graf.

La tapa de la revista de ITF y una nota exclusiva con Gaby Sabatini Crédito: ITF

Integrante del Salón de la Fama del Tenis desde 2006, la ex número 3 del mundo y ganadora de la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 nunca dejó de contribuir al deporte. De hecho, dedica su tiempo a promover los valores del tenis y a ayudar a niños de todo el mundo, trabajando con UNICEF, UNESCO, las Olimpiadas Especiales y, recientemente, como Atleta Modelo en los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires 2018.

Está bien que haya competición. Está ahí (Simona) Halep, que sigue entre las mejores. Naomi Osaka lo hizo bien en los últimos meses, ahora no tanto. Hay una competición muy buena Sabatini, sobre la WTA

David Haggerty, presidente de ITF, dijo: "El consejo directivo de la ITF está encantado por entregarle este preciado premio a Gabriela, una gran campeona y atleta inspiradora que se ha entregado a este deporte apoyándolo para ayudar a jóvenes atletas y aspirantes a tenistas alrededor del mundo".

La lista de honor

2019: Gabriela Sabatini (Argentina)

2018: Evonne Goolagong Cawley (Australia)

2017: Sergio Casal (ESP) and Emilio Sanchez (España)

2016: Brad Parks (EE.UU.)

2015: Mary Carillo (EE.UU.)

2014: Todd Woodbridge (Australia) y Mark Woodforde (Australia)

2013: All England Lawn Tennis Club (Inglaterra)

2012: Arantxa Sánchez Vicario (España)

2011: Guy Forget (FRA)

2010: Gustavo Kuerten (BRA)

2009: Martina Navratilova (USA)

2008: Neale Fraser (Australia)

2007: John McEnroe (EE.UU.)

2006: Margaret Court (Australia)

2005: Tony Trabert (EE.UU.)

2004: Yannick Noah (Francia)

2003: Billie Jean King (EE.UU.)

2002: Jack Kramer (EE.UU.)

2001: NEC

2000: Juan Antonio Samaranch (España)

1999: Nicola Pietrangeli (Italia)

1998: Rod Laver (Australia)

1997: Chris Evert (EE.UU.)

1996: Stefan Edberg (SWE)