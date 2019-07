Gallardo destacó que Paulo Díaz es el único apuntado de River Crédito: Prensa River / Diego Haliasz

Atrás quedó la intensa pretemporada de River durante casi tres semanas en Estados Unidos. Con dos triunfos en los amistosos, el plantel se entrena desde el miércoles en el predio de Ezeiza y se mentaliza en el inicio de la competencia oficial: el próximo martes jugará los 16vos de final de la Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza en San Luis. Lejos de enfocar su cabeza en un calmo mercado de pases, el técnico Marcelo Gallardo no se desespera por la falta de refuerzos, confía plenamente en sus jugadores actuales y tiene un solo nombre en carpeta: el chileno Paulo Díaz.

"Si evaluamos el nivel y el número de jugadores que tenemos, estamos muy bien. Solo se ha ido Mayada, pero no tuvimos otras pérdidas y eso es muy importante, como seguir contando con la base del plantel y evolucionando en el crecimiento de los jóvenes. Pedí un solo nombre, porque nuestro plantel está consolidado y es sólido, pero se nos fue un jugador y necesitamos reemplazarlo. Se los dije a los dirigentes y espero que podamos hacer un esfuerzo superior para poder traer a Díaz, porque lo necesitamos. Con las intenciones no ha alcanzado", comentó Gallardo en su primera conferencia del semestre.

El defensor de 24 años juega actualmente en Al-Ahli de Arabia Saudita, pero no se presentó a los entrenamientos tras volver de la Copa América y ejerce presión para poder llegar a River. Más allá de eso, los árabes siguen firmes en su postura: rechazaron la oferta que llegó desde Núñez de 3,8 millones de dólares por el 80% del pase y buscan el pago de la cláusula de rescisión, tasada en 5 millones. Además, en las últimas horas se sumó Crystal Palace de Inglaterra como principal competidor.

A la espera de una definición, el Muñeco sostiene que Díaz es la única ficha a comprar y no tiene otros nombres en mente ni se preocupa por una posible venta de algún pilar de su plantel: "Estamos consolidados y mantengo una confianza enorme en el muy buen plantel que se armó. Los jugadores tienen compromiso total para seguir diciendo presentes en las competencias. Claro, tenemos futbolistas de mercado, pero no podemos saber qué ofertas van a llegar ni anticiparnos a traer otros porque no tenemos estabilidad ecónomica para hacer avances por si acaso. Vender para comprar no es fácil tampoco, porque cuando debés salir al mercado, es tarde. Nosotros empezamos a jugar la semana que viene".

¿River necesita vender por una determinada cifra para incorporar? Pese a que fuentes dirigenciales le han confirmado a LA NACION que el club "tiene un stock de deuda que, vendiendo a un jugador en 10 millones de dólares, se salda" y que "el problema estaría si se gasta más de lo que se tiene", Gallardo cortó de raíz esa afirmación.

"Yo no he escuchado a ningún dirigente decir que River tiene que vender. No tenemos esa necesidad para paliar situaciones. El problema económico que puedan mencionar off the record es de ellos. Yo necesito mantener el plantel para competir y me han asegurado que lo vamos a tener. Ahora, si después recibimos ofertas o se van por cláusula, es otro tema. Pero no vamos a salir al mercado a vender, porque no vamos a desmantelar el equipo con el que trabajamos para competir", disparó el entrenador millonario.

De cara al inicio de los duelos oficiales, el DT valoró la posibilidad de afrontar en primer lugar un duelo de la Copa Argentina ya que permite "focalizarse en partidos decisivos y mentalizarse de forma diferente para arrancar con todo". Y, además, confirmó que está previsto que Juanfer Quintero pueda regresar a fines de septiembre y destacó las evoluciones de Ignacio Scocco y Lucas Pratto de sus respectivas lesiones.

"Por Scocco estamos respetando los tiempos a partir de las consultas médicas que se han hecho. En cuanto se sienta mejor y seguro, los médicos le irán dando el alta para poder contar con él. Hasta ahora hemos respetado todo, aunque ha sido largo. Hay que esperar, con razón no quiere volver a apurarse. Viene bastante bien su evolución", dijo Gallardo, y agregó: "Si Pratto tiene una buena semana, con la evolución como viene siendo, es importante para que esté con Cruzeiro. Veremos si se pone bien físicamente, no podemos dar ventajas de entrada. Pero tengo cinco delanteros de primer nivel que no sé si lo tienen los equipos sudamericanos".

Otras frases de Gallardo

El reclamo de Boca en el TAS que saldría en octubre: "No me sorprende, es lo que han decidido hacer. Nosotros tenemos que esperar a que se resuelva, pero nada va a cambiar, más allá de las decisiones que se tome, aunque estamos convencidos que no se va a modificar nada".

"No me sorprende, es lo que han decidido hacer. Nosotros tenemos que esperar a que se resuelva, pero nada va a cambiar, más allá de las decisiones que se tome, aunque estamos convencidos que no se va a modificar nada". ¿Continuará hasta 2021? "Estoy disfrutando del momento y hoy me siento con esa energía. Lo sentí en la pretemporada. Tengo la ilusión de seguir estando al frente para insistir y conformar buenos equipos que puedan representarnos. Para fin de año falta. Quiero disfrutar el camino".

La presencia de juveniles: "Siempre genera orgullo ver en primera a jugadores de las inferiores. Yo que soy un jugador de la casa, me siento muy identificado y esperemos poder seguir trabajando como lo hacemos para el desarrollo de juveniles en el primer equipo. Ahora se están viendo algunos frutos y creo que falta muchísimo para que sigan aumentando las posibilidades de ver jugadores muy buenos a futuro. Para eso hay que seguir sembrando y trabajando, en silencio y de forma lenta, pero pensando a la larga".

¿Hizo bien Pity Martínez en irse a Atlanta? "Son decisiones personales y las respeto. En algunos casos me parece bien el crecimiento, ya sea futbolístico o económico. No soy quién si está bien para decir si está bien o mal, pero intento mostrarles toda la película, no solo la foto, para que sepan a dónde van, qué puede pasar y con qué se va a encontrar. Pero la decisión es para su bienestar. Lo bueno, dentro de lo malo, es que visualizan una vuelta. Eso quiere decir que la han pasado bien y sienten identificación".

"Son decisiones personales y las respeto. En algunos casos me parece bien el crecimiento, ya sea futbolístico o económico. No soy quién si está bien para decir si está bien o mal, pero intento mostrarles toda la película, no solo la foto, para que sepan a dónde van, qué puede pasar y con qué se va a encontrar. Pero la decisión es para su bienestar. Lo bueno, dentro de lo malo, es que visualizan una vuelta. Eso quiere decir que la han pasado bien y sienten identificación". La posibilidad de que Scaloni continúe en la Selección: "Si están convencidos de lo que se hace y haya una estructura que lo avale, siempre es bueno sostenerse en eso. Hay que dejar de generar incertidumbres permanentes que generan inestabilidad, desconfianza y todos se miran de reojo a ver qué va a pasar. Eso es malo y no suma para cualquier proyecto que se quiera iniciar. Ojalá se le pueda dar una estructura, que confíen en el entrenador en el que se respaldaron y que se pueda consolidar algo bueno".