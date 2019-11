"No hay nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante", dijo Gallardo sobre su futuro Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

"No existe nada que me desenfoque y no estoy pensando en el año que viene". Sin rodeos, Marcelo Gallardo desactivó cualquier tipo de rumor acerca de su futuro a corto plazo: ni Barcelona ni Bayern Múnich están en la órbita del entrenador de River, que tiene contrato en el club hasta diciembre de 2021. Pese a que cada fin de año realiza un balance global de su trabajo para saber si continuará, el Muñeco dejó en claro que su cabeza está puesta en los objetivos que tiene por delante en Núñez.

"No me puedo hacer eco de rumores. No he escuchado a nadie y tampoco creo que ninguna parte se presentaría como para hacer alguna gestión o iniciativa conociendo que nosotros estamos en una instancia de muchísima importancia para nuestra institución, jugando partidos definitorios. No existe nada que me desenfoque de los objetivos que tenemos por delante", disparó Gallardo en su primera respuesta de la conferencia de prensa en el predio de Ezeiza.

"No me puedo dejar llevar por todo eso. Nunca lo he hecho y tampoco lo voy a hacer en este momento. No tengo nada para decir con respecto a los rumores. Y no he escuchado a ninguna persona que ha venido a sugerirme un encuentro o una posibilidad de análisis sobre mi futuro, no es el momento", recalcó luego, y agregó: "Hay mucha ansiedad sobre mi futuro, pero yo estoy pensando en los partidos que vienen de Superliga, Copa Argentina y Copa Libertadores, que son mis objetivos más urgentes. Yo no me adelanto y no quiero hacer futurología".

Por otra parte, el entrenador millonario también opinó sobre los cambios en la final única de la Copa Libertadores y habló de la falta de preparación del continente para poder afrontarlo: "Es algo muy nuevo para nosotros y no sé si estamos preparados culturalmente en nuestro continente como para asimilar estos cambios de un momento para el otro con total naturalidad. Hay un proceso que hay que vivir y este es el primer ejemplo, que a nosotros nos toca muy de cerca porque hemos tenido la suerte y el privilegio de volver a estar en una final", comentó Gallardo e hizo foco en los hinchas de River que no podrán estar tras el cambio de Santiago de Chile a Lima, Perú.

"El hincha es el que más sufre estas cuestiones, porque no está acostumbrado y las distancias en Sudamérica son largas. No siempre uno tiene este privilegio de llegar a la final de la Libertadores, lo que pasa es que el hincha de River ha tenido la suerte de vivir etapas decisivas y es el que más siente este cambio porque muchos no pueden concurrir. Ya tuvimos un problema el año pasado de no poder disfrutar en nuestro estadio la final... te imaginás la doble desilusión que tiene el hincha: volver a estar en una final y no poder presenciarla, de acuerdo a lo que ya estaba pactado, en Santiago. Por fuerza mayor no se pudo, aunque era razonable revisar las cuestiones para jugar un partido de estas características. Nosotros vamos a tratar de prepararnos para ir a jugar la final a Lima, pero lamento al hincha que hizo mucho esfuerzo en estas semanas para tener la chance de estar, que además no iban a ser muchos", comentó el entrenador.

Por otro lado, el DT fue consultado sobre las palabras de Juan Román Riquelme, quien declaró que Gallardo "es un genio" pero que River "no compitió en el Mundial de Clubes". ¿Qué respondió el Muñeco? "No comparto ni lo de genio ni de lo que no hemos competido, porque fuimos y competimos, aunque nos tocó perder. No se necesita ser ningún genio para saber que hay una diferencia muy importante entre Sudamérica y Europa, aunque en un partido sí tenés la chance de perder, como nos tocó a nosotros contra un muy buen Barcelona. Román tiene tiempo para comer asado, hablar y analizar de fútbol, mientras yo tengo que analizar los partidos que tenemos por delante. Ponerme a analizar un comentario de Riquelme si competimos o no hace un año... creo que venimos compitiendo hace bastante".

Y, además, agregó: "Eso es lo bueno de este equipo, que se sostiene hace mucho tiempo, algo para destacar, no me iría mucho más lejos, tampoco quiero mirar más adelante de lo que venimos haciendo y tenemos que asimilar lo que viene con muchísima importancia. No es fácil sostenerte en Sudamérica siendo competitivo y nosotros sí lo somos. Una vez cada tanto llegás a competir contra Real Madrid, Barcelona, Liverpool... no estamos para competir con ellos, estamos para competir acá, en Argentina y Sudamérica, y ahí hemos sido muy competitivos".

Otras frases de Gallardo

Por qué no cree en la supuesta "mufa" del estadio de Alianza Lima, en el que River se entrenará en Lima: "Conmebol nos otorga los lugares de entrenamiento y el hotel. Pero yo no creo en nada de eso. Solo creo en el trabajo, esa es mi filosofía. Todo lo demás no juega".

¿Cómo competir durante más de cinco años y renovar el deseo de ganar? "No debe haber nadie al que no le guste acostumbrarse a ganar, lo que pasa es que no es fácil, porque siempre tenés que hacer más méritos y los rivales son más duros, porque sos el equipo al que le quieren ganar. Y si vos no estás preparado con una fuerza mental... es muy fácil relajarse al ganar. Por más que te guste, también trae relajo, como el buen pasar. Y ahí está el punto clave: haber sido exigentes con nosotros mismos para sostenernos. Nadie quiere abandonar el deseo de la victoria, pero también la exigencia genera desgaste y ahí hay que estar preparados para saber cuándo aflojar y cuándo ajustar de nuevo"

