Fuente: LA NACION

No se detiene la búsqueda. Diferentes actores del escenario olímpico se muestran atentos a la evolución de la pandemia por Covid 19, ya que el objetivo es poder realizar los Juegos de Tokio en 2021 . Y en ese contexto las palabras de Gerardo Werthein , presidente del Comité Olímpico Argentino y miembro del Comité Olímpico Internacional, permiten comprender cuál es la mirada de los máximos dirigentes deportivos: " Estamos convencidos de que a fin de año vamos a tener tratamiento y posteriormente vacuna, estamos trabajando con la mirada en Tokio . Somos optimistas y estamos trabajando para poder hacerlos".

En medio de este escenario y con los Juegos por delante , uno de los puntos más importantes era poder desanudar la situación de los atletas argentinos que podían entrenarse, Werthein habló sobre esta situación: "Con Lammens [Matías, el Ministro de Turismo y Deportes] establecimos protocolos, que están permitiendo que los atletas vuelvan paulatinamente a una burbuja de entrenamiento. Ustedes pueden imaginar un atleta clasificado a Tokio, tres meses sin entrenarse... Es realmente muy angustiante", dijo el presidente del COA, en el programa Puede Pasar, por Club 947.

Y agregó: "La verdad es que todos los chicos tuvieron una conducta ejemplar, siguieron entrenándose con los elementos que tenían, más los que les enviamos nosotros desde el Comité para que pudieran estar lo más entrenados posibles. Sinceramente estoy muy orgulloso de ellos".

Fuente: LA NACION

Cómo se desarrolla la pandemia en el mundo es lo que mantiene alerta a todos los dirigentes deportivos, por eso Werthein explicó respecto a lo que esperan para los Juegos del año próximo: "Lo que estamos viendo es como evoluciona la situación propia en Tokio y en el mundo. Tenemos que esperar un poco, mirar septiembre octubre, para tener más información y aprender del virus. Según lo que ha dicho la OMS se esperan novedades en el tercer trimestre del año. En ese contexto es que no se va adelantar nada respecto de los Juegos, pero sí está determinado que los que estaban clasificados van a seguir clasificados. Todos los atletas que no están clasificados van a tener la posibilidad de competir por su lugar en los Juegos".

Además, Werthein habló acerca de una versión que circuló en las últimas semanas y que se potenció a partir de una declaración del español José Perurena, presidente de los World Games e integrante del Comité Olímpico Internacional, en la que aseguró que el argentino es un firme candidato a ser presidente del COI. En referencia a esta situación Werthein dijo: "Por el momento no tengo planeado ser presidente del COI. Me halagan mucho los comentarios de colegas, pero no está en mí ocupar ese cargo".