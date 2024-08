Cuándo vuelve a competir Simone Biles en gimnasia artística, por los Juegos Olímpicos París 2024

Escuchar

Simone Biles sigue ganando medallas. Resurgió tras abandonar en Tokio 2020 por depresión. Y volvió mejor que nunca. O igual que siempre, porque su nivel ya hace años la posiciona, al menos, entre las dos mejores de la historia, junto a la rumana Nadia Comaneci. Sus actuaciones son superlativas, emocionantes. Su nombre está en boca de todo el mundo del deporte y París se rinde a sus pies. Lleva tres preseas doradas en lo que va del certamen: concurso completo por equipos e individual, y salto. Pero va por más, porque aún tiene dos finales por delante: barra de equilibrio y ejercicios de suelo.

Hasta el momento, nadie pudo con ella. En este 2024, pelea mano a mano cada disciplina con la brasileña Rebeca Andrade, quien quedó tercera en el general por equipos y segunda en el concurso completo individual y en salto. “No quiero competir con Rebeca. No más. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca”, afirmó hace días la propia Simone. “Me puse alerta y sacó a la mejor atleta que había en mí. Así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero no me gusta. Estoy incómoda, muchachos. Me gusta esa sensación. Estaba estresada”, afirmó, elogiando a la nacida en San Pablo.

Simone Biles y Rebeca Andrade, una rivalidad histórica en la gimnasia artística olímpica LOIC VENANCE - AFP

La estadounidense de 27 años acumula siete doradas en la historia de los Juegos Olímpicos y quedó a dos del récord de la mítica gimnasta soviética Larisa Latynina, todavía con dos finales por disputar en la capital francesa. Este sábado, en la definición de salto en la que se consagró, Andrade se llevó la medalla de plata y otra estadounidense, Jade Carey, con la de bronce. Para Biles es, además, la décima medalla olímpica de su carrera.

Cuándo vuelve a competir y cómo ver a Simone Biles en París 2024

Lunes 5 de agosto a las 7.38: Final de barra de equilibrio - TyC Sports, TyC Sports Play y Claro Sports.

Lunes 5 de agosto a las 9.23: Final de ejercicios de suelo - TyC Sports, TyC Sports Play y Claro Sports.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Hipnótica; Simone Biles deslumbra a todos en los Juegos Olímpicos París 2024 PAUL ELLIS - AFP

Recientemente, Simone Biles se convirtió en la tercera mujer que obtiene dos títulos olímpicos en el All Around de gimnasia artística. Gracias a esto, emuló a Larisa Latynina, quien lo hizo para la Unión Soviética en Melbourne 1956 y Roma 1960, y a Vera Caslavska, quien lo logró para Checoslovaquia en Tokio 1964 y Ciudad de México 1968. Además, es la gimnasta de mayor edad en conquistar el cetro más importante de su deporte desde que Maria Gorokhovskaya, entonces con 30 años, se consagró para la Unión Soviética al ganar el primer concurso completo, en Helsinki 1952.

Cuando regresó de Tokio, pensó que nunca volvería a competir. Pero tres años después de que un bloqueo mental la dejara “perdida en el aire”, acaba de sumar su tercer oro en París. La reina de la gimnasia está de vuelta. Prodigio desde la infancia y figura mundial desde su baño dorado en Río de Janeiro 2016, es un ícono global al que siguen 10,6 millones de personas en Instagram y otros miles y miles de espectadores en las tribunas cada vez que compite.

LA NACION