Simone Biles lo escucha todo, de fans y trolls, y luego se escucha a sí misma

MINNEAPOLIS - Dondequiera que vaya Simone Biles, la manía la sigue. Es una bienvenida apropiada para la mejor gimnasta del país, que también es una de las atletas más dominantes del mundo.

Sin embargo, dondequiera que aparece, acecha el cinismo. Es una reacción peculiar que Biles nota y se da cuenta de que ninguna cantidad de medallas de oro cambiará. La retirada de Biles de la competición general de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, cuando experimentó una sensación con un nombre tonto (pero que presenta consecuencias peligrosas), produjo una fuente de empatía y apoyo. Sin embargo, la decisión de Biles de priorizar su salud mental también dio licencia a algunos para llamarla renunciadora.

A los deportistas de alto nivel les encanta alimentarse de la negatividad. Incluso los mejores buscan inspiración en un “ellos” anónimo, cualquiera que se atreva a expresar una opinión distinta de la adoración. Simplemente escuche a un atleta recién salido de un triunfo y, en medio de la adrenalina, brinde audiencia a sus enemigos. ¡Dudaron de mí! Biles también descubre trolls en línea aquí y allá, anidando en las secciones de comentarios solo para repetir lo que sucedió en 2021. Pero durante su regreso a la gimnasia, con sus habilidades tan asombrosas y asombrosas como siempre, Biles ha renunciado a intentar refutar sus escépticos.

A última hora de la noche del domingo, después de que Biles obtuviera una plaza olímpica al aplastar la competencia general en las pruebas femeninas de Estados Unidos, consideró a los observadores cuatrienales de la gimnasia. Los que pensaron por última vez en bóvedas y barrotes durante su pesadilla en Tokio. Biles sabe que están ahí fuera y tienen opiniones. Sin embargo, sabe que no puede recuperar a todos.

“Ni siquiera importa si lo hago. Todavía dirán: ‘Dios mío, ¿vas a dejar de fumar otra vez?’”, Dijo Biles. “Y si lo hiciera, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Twittearme un poco más? Ya he lidiado con eso durante tres años”.

Para presenciar el contraste entre los bulliciosos seguidores de la gimnasia que la adoran y la pequeña pero grandilocuente comunidad que vilipendia lo que hizo, sólo hace falta pasar unos minutos en un estadio con entradas agotadas. Los gritos son ensordecedores. Cuando aparece Biles, las niñas de la multitud, e incluso sus padres, se pierden. Conocen el deporte y observan cada momento con ojo de supervisor para los detalles. Durante el primer día de las pruebas femeninas, Biles parecía temblorosa en la viga y la multitud se quedó sin aliento, pensando que la G.O.A.T. caerían. Cuando desmontó, necesitando dar un paso atrás para contenerse, Biles puso los ojos en blanco y articuló una palabra traviesa. La multitud reaccionó con una reacción de aferramiento de perlas: “¡Oooo!”

La segunda noche, Biles lideró su rutina en el piso, la multitud pendiente de cada pase, de cada salto que desafiaba la atmósfera y que impulsaba a este humano de 4 pies 8 pulgadas 12 pies en el aire. Su compañera de equipo Jordan Chiles la observó con los ojos muy abiertos desde la cancha, animándola. Los fanáticos de Biles no pudieron acercarse tanto como Chiles, pero cuando ella terminó, llevándose la mano derecha a la cara de manera juguetona, como ¡Oh! ¡Mira lo que acabo de hacer! - se pusieron de pie de un salto en agradecimiento. Incluso algunos de los jueces estaban sonriendo. Más tarde, la estrella del pop más grande del mundo respondió a una publicación que repetía la actuación de Biles, expresando su asombro con seis emoji. El mensaje de Taylor Swift obtuvo 2 millones de visitas y sigue contando.

Su amor es ruidoso y desenfrenado. Biles lo escucha todo.

“¡Oh Dios mío! Muchas gracias a todos, no estaría aquí sin todos ustedes”, dijo Biles el domingo por la noche, cuando se le pidió que diera un mensaje a los fanáticos que llenaron el Target Center. “Todos y cada uno de los comentarios que veo o tuiteo, o los Instagram de los padres que dicen: ‘¡Dios mío, mi hija lleva tu [leotardo], está tan emocionada!’... Es realmente emocionante. Me calienta el corazón y veo la mayor parte, pero me mantiene corriendo”.

Y, sin embargo, el resentimiento persiste. Biles publicó una serie de fotos en Instagram antes de los juicios, cada una de las cuales muestra destellos de su personalidad efervescente. En la avalancha de adoración y aprobación de ¡yassss reina!, un comentario deshonesto la llamó “Quitter”. El mes pasado, en los comentarios sobre una historia del Washington Post que se centraba en el regreso de Biles con rutinas más desafiantes después de Tokio, un usuario la acusó de “quejarse”. Otro expresó la sarcástica esperanza de que “no se ahogue esta vez”.

Sus críticas pueden representar sólo una partícula comparada con la mayoría aduladora, pero Biles también escucha esto.

Sus fans se apresuran a defenderla, ahogando el ruido con aún más aplausos. También denuncian la incómoda verdad de que la mejor gimnasta que este país haya producido es una mujer negra, poderosa y sin remordimientos por su dominio, y los detractores que se apresuraron a aprovechar su momento de vulnerabilidad parecían ser en gran medida conservadores, blancos y masculinos. .

“Quieren vernos fracasar”, dijo Biles, sin referirse a nadie específicamente. Sólo los anónimos “ellos”.

“Quieren ver el ascenso hacia el éxito, y tan pronto como lo consigues, lo tomas y lo sigues y empiezas a reinar durante mucho tiempo, quieren ver la caída, lo cual es realmente desafortunado”, dijo Biles. continuado. “Debido a que los deportes no han visto atletas como los que hemos visto antes, realmente hay que darles sus flores en el deporte, porque una vez que se hayan ido, los extrañarás”.

Biles no intenta demostrar que sus críticos están equivocados. Sus razones para competir tampoco son únicamente satisfacer a sus fans.

“Siento que mi ‘por qué’ es que nadie me obliga a hacerlo”, dijo Biles. “Me despierto todos los días y elijo hacer ejercicio en el gimnasio y salir aquí y actuar por mí mismo, sólo para recordarme a mí mismo que todavía puedo hacerlo”.

Biles escucha tanto el amor como el odio. Pero es su voz interior la que grita la motivación más fuerte.

