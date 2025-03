118° VISA Open de Argentina presentado por Macro: un torneo clave para el golf regional

De izquierda a derecha: Adriana Arias, Directora de Comunicación y Sustentabilidad de Zurich; Franco Longobardi, Director de We Are Sports; Mike Leeson, Director Ejecutivo AAG; Mark Lawrie, Regional Managing Director para The R&A; Pablo Lozada, Presidente de la AAG; Silvana Antoniazzi, Vice President Cono Sur de Visa; Claudio Rivas, Oficial del Comité de reglas del Korn Ferry Tour; Juan Villar Urquiza, Presidente del Jockey Club; Ramón Lanús, Intendente de San Isidro; y Adrián Scosceria, Gerente de Banca Empresa de Macro.