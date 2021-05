Córdoba. Nueva denuncia contra Angel “Pato Cabrera”, ahora por amenaza de muerte

CORDOBA.- Mientras se espera su extradición a la Argentina desde Brasil –donde está detenido desde mediados de enero-, el golfista Ángel “Pato” Cabrera recibió una nueva denuncia de una expareja por “amenazas de muerte”. El deportista tenía pedido de captura internacional de la Justicia cordobesa desde agosto pasado por violencia de género; hasta fines de diciembre estuvo en Estados Unidos y el 14 de enero fue detenido en Río de Janeiro.

Este miércoles, su expareja Cecilia Torres Mana se presentó a la Justicia con su abogado Carlos Nayi y entregó un video filmado en un teléfono móvil en el que el deportista la amenaza de muerte. “Vas a terminar en el cementerio”, le dice. La prueba se suma a las denuncias anteriores.

A mediados de diciembre, la exesposa de Cabrera, Silvia Rivadero, también lo acusó ante la Justicia por amenazas telefónicas que dijo haber recibido el 7 de ese mes desde Estados Unidos. La presentación fue ante el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Cristian Griffi, quien pidió peritar los teléfonos.

Cabrera junto a su expareja, Cecilia Torres Mana, quien lo acusó de violencia de género y ahora sumó otra presentación, por amenazas.

“Me voy a alquilar un jet privado y te voy a matar. No me importan los jueces”, aseguró la mujer que le dijo Cabrera. Hace casi tres años, la policía debió intervenir en un confuso episodio en la casa de Cabrera en Villa Allende, por un reclamo de los vecinos por gritos y peleas con ella.

Griffi fue el fiscal que pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emita un alerta roja, de máxima prioridad, para la detención de Cabrera por no haberse presentado ante la Justicia para notificarse de un proceso de enjuiciamiento.

El juicio lo llevaría adelante la Cámara Segunda del Crimen por dos causas acumuladas por violencia de género en contra: una por “lesiones leves calificadas y amenazas”, de 2017, y otra por “lesiones leves calificada y hurtos” de 2018.

En Brasil, Cabrera expresó su voluntad de ser extraditado a través de un trámite que se llama “simplificado”. Su defensor, Carlos Hairabedian, afirmó que no pondrá obstáculos. El punto, ahora, es la falta de conexiones aéreas entre la Argentina y Brasil, en medio de las restricciones durante la pandemia por el coronavirus.