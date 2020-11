Emiliano Grillo tuvo su mejor momento del sábado con un águila en el hoyo 15 Fuente: AFP

Los títulos de un certamen de golf se rematan en el green y ésa es la zona que dominó Emiliano Grillo este sábado, en la tercera vuelta del RSM Classic, cita del PGA Tour que se juega en Sea Island, Georgia, el torneo posterior al Masters de Augusta que obtuvo Dustin Johnson.

El chaqueño empleó una muy buena vuelta de 65 golpes (-5) en el Seaside Course y ascendió hasta al cuarto puesto con un acumulado de 199 golpes (-13) y a cuatro del único puntero, el local Rober Streeb. Grillo se destacó sobre todo con un águila que embocó desde 7 metros y medio en el 15, acierto que lo envalentonó y le permitió anotar dos birdies en los dos últimos hoyos. Concretamente su tarjeta enseñó un águila, seis birdies y tres bogeys.

La última vuelta será televisada en vivo desde las 15 por Golf Channel

De esta forma, Grillo se pone en posición para buscar su segunda corona en el PGA Tour luego del Frys.com Open 2015. Desde hace rato -y fundamentalmente este año-, el jugador formado en la Asociación Argentina de Golf viene amagando con concretar un nuevo título, pero en los momentos clave no puede reaccionar o se desestabiliza con un error en particular. Lo positivo es que, una vez más, se da una chance para abrochar esa consagración tan esquiva para este jugador de 28 años que no pudo clasificarse esta vez para Augusta.

Este domingo está previsto que los jugadores peguen sus golpes desde salidas simultáneas. A Grillo le tocará arrancar a las 13.09 de nuestro país, junto con los estadounidenses Kevin Kisner y Kyle Stanley. Otro sudamericano bien ubicado es el colombiano Camilo Villegas, un golpe por detrás de Grillo (200, -12) y en el quinto lugar.

