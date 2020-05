Brady Schnell, campeón del Abierto 2017, y el cuestionado Vijay Singh

El público argentino recuerda a Brady Schnell, golfista con tarjeta del Korn Ferry Tour que se consagró campeón del VISA Open en 2017, en el Jockey Club de San Isidro. El norteamericano protagonizó la polémica de la semana en el gof al criticar duramente a Vijay Singh, que se inscribió para jugar el primer torneo del Korn Ferry Tour después del confinamiento por coronavirus.

Concretamente, el jugador de 35 años nacido en Iowa le dedicó al fijiano duros improperios en las redes sociales, al tratarlo como "basura" y "trozo de mierda". Ayer, finalmente borró los tuits y se disculpó al comentar que debería haber realizado otro abordaje sobre el tema, al tiempo que "aprenderá de esto para ser mejor".

¿Pero a qué viene esta polémica? Todo se relaciona con las escasas oportunidades de jugar que habrá este año en todos los circuitos debido a la interrupción de la actividad por el coronavirus, las dificultades para lograr los objetivos personales, el dolor de cabeza que va a suponer a muchos jugadores armar sus calendarios y la falta de empatía que se genera en muchas ocasiones en los deportes individuales.

Sucede que Vijay Singh es miembro de por vida del PGA Tour. Esto le permite el ingreso en muchos de los torneos regulares del circuito americano a excepción de aquellos que son por invitación y donde no figura una categoría para este tipo de jugadores. Este es el caso, precisamente, del Charles Schwab Challenge en Colonial.

Hey @VijaySinghGolf you are a true piece of trash if you except money playing in a Korn Ferry Tour event and I'll say it right to your face Brady Schnell (@brady_schnell) May 7, 2020

Como no tenía entrada en ese torneo, Vijay estudió lo que podía jugar y decidió apuntarse esa misma semana, del 11 al 14 de junio, al torneo del Korn Ferry Tour que se disputará en el TPC Sawgrass. Vijay, lógicamente, no es jugador del Korn Ferry ni tiene ningún interés en su ranking. Su único objetivo es competir y mantenerse activo y en forma para cuando pueda jugar en el PGA Tour o el PGA Tour Champions, sus dos circuitos de referencia en estos momentos.

Vijay Singh, cuestionado por Schnell y protagonista de una nueva polémica

Esta decisión se entendió por parte de Schnell como una muestra de egoísmo imperdonable. "No tiene ningún sentido que juegue este torneo. Hay pocas pruebas para lograr el objetivo de ascender al PGA Tour y con su presencia le está quitando la plaza a otro jugador que sí pelea por esos objetivos", explicó después en las misma redes sociales en un tono algo más pacífico.

Mickelson, en defensa de Singh

En medio de la controversia, Phil Mickelson salió en defensa de Vijay Singh pese a los años de dura rivalidad con el fijiano: "No es ningún secreto que VJ y yo no somos cercanos, pero me gustaría decir en su nombre que, además de ser miembro del Salón de la Fama, es una gran parte del éxito del PGA Tour que subsidia financieramente al Korn Ferry Tour. Se ha ganado el derecho de jugar cuando y donde quiera".

