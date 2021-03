Golf: The Players llega con un récord de seis jugadores de América latina

El efecto latino se hace sentir con fuerza en el PGA Tour. No es una percepción; lo dicen los números: por primera vez, el prestigioso The Players tendrá a seis representantes de América Latina. No se trata de cualquier torneo, es el que ostenta el mejor field posible de golfistas (estarán 48 de los mejores 50 del ranking mundial) y es considerado el “Quinto Major”. Este jueves, la primera vuelta será televisada en vivo por ESPN 2 desde las 14 de nuestro país.

Además del argentino Emiliano Grillo (144º del ranking mundial y ganador de un título en el circuito), jugarán el venezolano Jhonattan Vegas (175º y tres lauros), los mexicanos Carlos Ortiz (44º, 1) y Abraham Ancer (28º, 0), el chileno Joaquín Niemann (29º, 1) y el colombiano Sebastián Muñoz (60º, 1).

En el transcurso de este siglo, todo cambió: ya no solo hubo éxitos argentinos en la gira (Angel Cabrera, José Cóceres, Andrés Romero y Fabián Gómez) y los triunfos individuales de Camilo Villegas con la bandera de Colombia. El desarrollo de la región promovió a figuras como Vegas, que supo celebrar primero en nuestro país, para luego catapultarse al PGA Tour, en donde festejó ya tres veces. Justamente, el grandote de Maturín fue el último del sexteto en clasificarse esta semana y jugará por octava vez en el TPC Sawgrass, el genial diseño de Pete Dye en PonteVedra Beach, al norte de la Florida.

"Es una cancha que me gusta muchísimo, es muy demandante. Jugando bien te da para conseguir buenos resultados". 🗣️@GrilloEmiliano repasa sus opciones en el @THEPLAYERSChamp en esta amena charla con @PacoAlemanGolf en Ponte Vedra. ⛳ 🇦🇷 pic.twitter.com/JB9zcJygBB — Golf Channel LA (@GolfChannelLA) March 10, 2021

Varias temporadas después de la aparición del venezolano se dio una nueva oleada latina, con tres fenómenos casi en simultáneo: las irrupciones de Ortiz y Ancer -que pusieron a México en el mapa del golf masculino tras los logros de Lorena Ochoa entre las mujeres-, el zarpazo del bogotano Muñoz en Mississippi, en 2019, y la maduración prematura de Niemann, que después de obtener el Latin America Amateur Championship en su país en 2018, se pasó al profesionalismo y pegó un salto enorme, hasta cantar victoria un año después en West Virginia. El chileno apenas tiene 22 años.

The Players encuentra a Grillo en un buen nivel, aunque siempre condicionado por alguna vuelta mala que le estropea la chance concreta de llevarse su segundo título. Contra esa limitación luchó en los últimos meses. “No queda otra que dejar los errores atrás, olvidarse y seguir. Uno intenta lo mejor; obviamente frustra mucho, pero no hay alternativa que dejarlos de lado”, comentó el chaqueño a TyC Sports, y amplió: “Me siento cómodo con mi juego. Espero una cancha en excelentes condiciones y un torneo difícil, donde hay que jugar muy bien, porque la competencia acá es la mejor del mundo. Si no tengo el mejor rendimiento, no tiene sentido estar en este campo”.

El experimento de “El Científico”

El año pasado, el certamen se suspendió en la segunda vuelta porque el coronavirus empezaba a plantarse como un enemigo mundial. Esta versión de 2021 permitió aliviar las restricciones habituales del PGA Tour e incluso le abrirá las puertas a 10.000 espectadores, una cifra enorme para lo que se venía viendo. Será la oportunidad de que el público siga en vivo a Bryson DeChambeau, que había mencionado que estaba evaluando jugar el hoyo 18 con una “ruta alternativa”. Ante esta amenaza, el PGA Tour decidió neutralizar los planes del bombardero estadounidense, ganador el domingo pasado en Bay Hill.

La estrategia en el hoyo 18 que Bryson DeChambeau no podrá utilizar Gentileza Fiebre de Go

Desde el tee del 18, la idea de “El Científico” era tirar con el drive hacia el fairway del hoyo 9, que corre adyacente al 18 de Sawgrass, y así evitar la laguna que corre a lo largo del margen izquierdo del famoso hoyo de cierre del TPC. De esa forma, podría tener un mejor ángulo hacia el green final. Pero definitivamente no habrá lugar para experimentos, ya que el Tour lanzó un comunicado en el que se determinó que habrá un fuera de límites en la izquierda de esa laguna. Aquel camino alternativo que había imaginado DeChambeau tampoco iba a resultar sencillo, ya que le hubiese demandado un drive de no menos de 325 yardas y solo hay un área de aterrizaje pequeña y plana para poner la pelota.

Las salidas de los latinos para este jueves (hora argentina)

Sebastián Muñoz (9.40, hoyo 1)

Carlos Ortiz (10.02, hoyo 1)

Emiliano Grillo y Abraham Ancer (14.05, hoyo 10).

Joaquín Niemann (14.27, hoyo 1)

Jhonatan Vegas (16.17, hoyo 10)

