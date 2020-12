Grillo llegó a tener cuatro golpes de ventaja en la mitad del torneo, pero se frustró en la última ronda Fuente: AFP - Crédito: Hector Vivas

Momento para despejar la mente y calibrar el golf para 2021. Emiliano Grillo acaba de repetir otra de sus historias frustrantes de esta temporada con el guion de siempre: se convierte pronto en animador del torneo, pero a la hora de la verdad se frena y no logra el objetivo de obtener su segundo título del PGA Tour, una sequía que se prolonga desde octubre de 2015.

Como nunca antes de manera tan elocuente, el chaqueño padeció este karma en el Mayakoba Golf Classic, finalmente en poder del noruego Viktor Hovland, campeón con 264 golpes (-20). Grillo llegó a ser líder con cuatro golpes de ventaja al cabo de 36 hoyos, en los que había alcanzado su marca personal de 16 birdies tras las dos primeras vueltas. Incluso había arrancado los últimos 18 hoyos con una luz de ventaja. Sin embargo, su juego se apagó por completo el domingo y su cabeza lo traicionó una vez más; esa negatividad que lo atenaza y ya no lo suelta hasta el final de la ronda. De esa forma, su derrumbe lo llevó a terminar en el 8° puesto, con una vuelta de 72 (+1) y un total de 269 (-15). Resultó tan deficiente su rendimiento en el lluvioso cierre de Playa del Carmen que fue el único jugador de los 40 primeros que firmó una vuelta por encima del par.

Grillo firmó 72 (+1) en una última vuelta que comenzó con dos horas y cuarto de retraso por la lluvia Fuente: AFP - Crédito: Hector Vivas

Como se trata de un problema emocional recurrente y de difícil solución, cabe preguntarse si no es preferible que, en lugar de transformarse en animador del certamen desde los primeros hoyos, se sienta más cómodo preparando el terreno para pegar el zarpazo y arremeta desde atrás en la última vuelta, con toda la dificultad que esto encierra. Está claro que en el golf no hay control sobre el lugar en donde se quiere estar y siempre se buscará el score más bajo posible. Pero hoy por hoy, sostenerse en lo más alto del leaderboard le produce vértigo, víctima de la presión. No lo puede manejar.

A Grillo le viene costando demasiado soltarse en las definiciones y desplegar su golf en los tramos decisivos. Es más: sabe que es uno de los mejores jugadores en el circuito de tee al green; en el año de la pandemia lo demostró con creces. Pero al mismo tiempo, es un golfista que está en deuda cuando se trata de aprovechar oportunidades y embocar esas pelotas que alimentan la confianza hoyo tras hoyo, tal como lo experimentó Hovland.

Grillo: un talento de tee al green que debe mejorar en el aspecto emocional Fuente: AFP - Crédito: Hector Vivas

Era lógico que hubiera rondas finales espectaculares en el campo de El Camaleón y que Grillo debía acelerar rápido para que no lo superaran en el tablero. Un golpe de ventaja era una diferencia insignificante. Lo cierto es que el chaqueño ya aflojó en la ida: un birdie y un bogey lo sacaron de foco. Ya no se dejó muchas chances cercanas para birdie y el putter se convirtió en una herramienta muy poco confiable, lo opuesto a la espectacular segunda vuelta de 63 golpes. El trayecto de vuelta fue directamente un suplicio, con dos bogeys muy dolorosos (10 y 15) que lo estancaron definitivamente. Mientras tanto, el resto ya había puesto quinta a fondo.

El noruego Viktor Hovland con su trofeo: es el campeón en Mayakoba Fuente: AFP - Crédito: Hector Vivas

En esa intensa lucha de grandes scores, terminó dándose un cabeza a cabeza entre Hovland (compañero de Grillo en la última salida y autor de una vuelta de 65, -4) y Aaron Wise, que empujó desde atrás con 63 golpes y concluyó a uno. Mientras tanto el chaqueño masticó bronca, aunque si mira el cuadro completo exhibió notorias mejoras en el segundo semestre del año, tras la interrupción por los casos de coronavirus.

"Mis errores los acepto. Lo que no puedo superar es la frustración. No la aprendo a superar rápido, me tira para abajo. Tengo todas las herramientas, sé qué es lo que hay que hacer. Hay miles de maneras, pero espero tanto de mí que la frustración me supera", admitió hace unos meses Grillo, que no está trabajando con un psicólogo deportivo, pero sí tenía hace tres años el apoyo de Rafael Beltrán, psicólogo orientado en Negocios y Psicología Deportiva de Alto Rendimiento. Las experiencias que le dejaron tantas semanas amagando con el título son tan descorazonadoras como invalorables; estará en él capitalizarlas para reinventarse.

