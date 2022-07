La liga saudí LIV Golf Series fue duramente criticada por organizar su próximo torneo en New Jersey

El tour alternativo de golf que promueve la liga saudí LIV sigue generando controversias, que cruzan hasta el ámbito político y sociológico. La responsable de un grupo que representa a las familias afectadas por los ataques terroristas del 11 de septiembre criticó a la LIV Golf Series, respaldada por Arabia Saudita, por organizar desde este jueves hasta el sábado el torneo en Bedminster, Nueva Jersey. Terry Strada, la presidenta de la agrupación “9/11 Families United”, cree que el lugar es el “peor lugar del planeta” para el tercer certamen de la lucrativa gira disidente, respecto del PGA Tour.

Strada encabezó una conferencia de prensa cerca de Bedminster, propiedad del expresidente estadounidense Donald Trump. Allí, 9/11 Families United publicó documentos que creen que prueban la participación saudita en los ataques al World Trade Center. Arabia Saudita siempre ha negado categóricamente ser cómplice del 11 de septiembre. “Los jugadores deben ver esto y la Casa Blanca también tiene que prestar atención”, dijo Strada, cuyo esposo Tom estaba entre las casi 3000 personas que murieron en el atento a las Torres Gemelas de 2001.

Nueva Jersey perdió 750 residentes en aquel fatídico 11 de septiembre, y Strada apuntó contra aquellos golfistas, incluido Phil Mickelson, que saltaron de vereda y se convirtieron en miembros de la Serie LIV a partir de suculentos montos: “Todos podrían haber pensado en cómo se sentirían las familias si vinieran a Bedminster y Nueva Jersey. De todos los campos del mundo, éste es literalmente el peor en el que podrían celebrar un torneo. Fue extremadamente insultante e hiriente pensar que, seis semanas antes del último aniversario, las familias no iban a sentir el dolor de la organización de una liga saudí en su patio trasero”.

Terry Strada, la responsable de 9/11 Families United

“Las familias fueron las que más sufrieron, pero estos pueblos también sufrieron. Había escuelas con niños con el corazón roto que volvían a las aulas. La ciudad de Nueva York no puede albergar un torneo, por lo que Bedminster, Nueva Jersey, es el peor lugar del planeta en el que podría estar ocurriendo”, insistió Strada.

La participación de Trump como anfitrión del torneo agrega otra capa de controversia. Incluso, la semana pasada aconsejó activamente a los golfistas que se pusieran del lado de LIV contra el modelo tradicional del PGA Tour. “Él debería saber mejor que nadie, como expresidente, el nivel de depravación del que es capaz el Reino de Arabia”, dijo Strada. “Hizo la vista gorda cuando era presidente. Es neoyorquino, dice sentir empatía por las familias, pero claramente no es así. Si tuviera un hueso sensible en su cuerpo, entendería el nivel de angustia que esto causa”.

“Esta gente no entiende lo devastador que fue el 11 de septiembre. Mi esposo fue descuartizado. No sabemos dónde aterrizaron todas las partes de su cuerpo. Nunca ha sido identificado. Hubo una crueldad psicológica de la que la gente no se da cuenta. Estos jugadores han olvidado con ligereza lo terribles que fueron los ataques, pero el expresidente Trump es especialmente atroz en su comportamiento hacia nosotros. No hay palabras para eso”, opinó Strada.

En nombre de un organismo que representa a más de 10.000 familiares de víctimas y sobrevivientes del 11 de septiembre, Strada escribió una carta mordaz a los representantes de Mickelson y un puñado de otros después de que se comprometieran a LIV. No ha habido respuesta, aunque Mickelson, en su conferencia de prensa de presentación en el último US Open, expresó su “más sentido pésame” a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos el 11 de septiembre.

“Eso no me sorprendió”, dijo Strada sobre la falta de una respuesta directa a la carta. “Fue decepcionante. No creo que sepan cómo reaccionar ante las familias. Simplemente están sacando puntos de conversación saudíes, a diestra y siniestra. Se están volviendo cada vez más insultantes a medida que pasa el tiempo, porque simplemente repiten las mismas cosas. El lavado deportivo es un problema muy serio si lo miras a través de una óptica seria”.

“No puedo imaginar que sean completamente despiadados, pero las acciones hablan más que las palabras y sus acciones gritan que no tienen corazón. Han hecho algunas cosas abominables; la camiseta [usada por Pat Perez] con diseño de billete de 100 dólares. El baile y la fiesta en el jet LIV. ¿Cómo pensaron que las familias del 11 de septiembre se sentirían al respecto?”, dijo Strada. “Esto es lavado deportivo intencional para limpiar su imagen, manipular la opinión pública y barrer las atrocidades del 11 de septiembre debajo de la alfombra. Los golfistas están dispuestos a hacer esto por una gran suma de dinero”.

En respuesta a la indignación de los afectados por el 11 de septiembre a la organización de un evento LIV en Bedminster, los organizadores dijeron: “Estas familias tienen nuestro más sentido pésame”, y agregaron: “Si bien algunos pueden no estar de acuerdo, creemos que el golf es una fuerza para bueno en todo el mundo”.

Sergio García quiere seguir en la Copa Ryder

El español Sergio García, que juega en la liga disidente LIV Golf, intentará continuar su carrera en el DP World Tour (nuevo nombre del circuito europeo) para conservar su puesto en el equipo europeo de la Ryder Cup. Preguntado por la cadena estadounidense ESPN, el español, vencedor del Masters 2017, dijo que desea “ver al menos que es lo que pasa cuando empiece la clasificación de la Ryder Cup, que reglas y elegibilidad tienen”.

La próxima Ryder Cup entre Europa y Estados Unidos, una de las pruebas más prestigiosas de la historia del golf junto a los cuatro torneos mayores, arrancará en septiembre de 2023 cerca de Roma .”Si estoy de acuerdo con ellas, definitivamente seguiré jugando todo lo que pueda en el circuito e intentaré clasificar para el equipo de la Ryder Cup”. Y sino, tendremos que seguir adelante. Pero es algo que definitivamente tengo en mente”, añadió el español.

Sergio García sonríe en la fecha inaugural LIV Golf Invitational en St Albans, Inglaterra Alastair Grant - AP

El Niño dijo en el British Open realizado hace unas semanas en St. Andrews que era probable que abandonase el circuito, lo que habría truncado sus posibilidades de disputar la competición por equipos entre Estados Unidos y Europa. Pero el golfista de 42 años, que ostenta el récord de puntos del equipo europeo en el certamen celebrado cada dos años, ha decidido esperar para ver como se desarrolla la situación.

Cabe aclarar que los jugadores estadounidenses que firmaron por la LIV Golf fueron suspendidos de manera indefinida por PGA Tour, el circuito de Estados Unidos, lo que significa que no son elegibles para la Ryder Cup. Por su parte, DP World Tour, que gestiona el circuito europeo, multó a los disidentes que participaron en el torneo inaugural de la LIV en Londres y les excluyó de tres torneos, sin imponer una suspensión indefinida.