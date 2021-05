PGA Championship: Emiliano Grillo se derrumbó al final de su vuelta y complicó su andar en Kiawah

Emiliano Grillo tuvo un comienzo para ilusionarse en el PGA Championship, el segundo major de la temporada después del Másters de Augusta. Si bien desconocía la cancha de Ocean Course de Kiawah Island y pergeñó por primera vez la estrategia del campo en estos últimos días, supo aprovechar los pares 5 de los hoyos 2 y 7. Sin embargo, más allá de los dos birdies iniciales, vivió un karma similar al de muchos otros torneos en el PGA Tour: ante el primer error, su juego colapsó y entró en un derrumbe hasta el final de la vuelta.

Así, luego de sufrir un doble bogey en el par 3 del 8, encadenó bogeys en el 9, 10 y 12 y cerró con un doble bogey en el último hoyo, un rendimiento de mayor a menor que se rubricó con una tarjeta de 77 (+5). En su regreso a los majors tras el PGA Championship del año pasado, Grillo deberá exprimir sus recursos al máximo para superar este viernes el corte clasificatorio, con la dificultad adicional de que saldrá en el turno tarde, cuando el viento sopla más fuerte a orillas del Atlántico.

El putt de Grillo para el segundo hoyo en Kiawah Island GREGORY SHAMUS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El de Resistencia, ganador en Napa, California, en 2015, llegaba con confianza a este torneo por su andar previo. “Realmente no siento que me falte mucho para volver a ganar”, le contó en una entrevista a LA NACION en la previa del torneo. Y sobre el trabajo mental para estos desafíos, explicó: “Aprendí con el tiempo que la ansiedad no me lleva a ningún lado, por lo menos no adonde apunto. El lado psicológico del golf es muy sencillo: el que se enoja pierde, pero a veces el enojo también sirve de aliento. Aunque es una línea muy fina entre algo que suma o que resta”.

Se trata del segundo major del año, cuyo campeón defensor es el estadounidense Collin Morikawa, que terminó su primera vuelta con 70 (-2). Entre los participantes sobresalen Dustin Johnson (EE.UU.), Rory McIlroy (Irlanda del Norte), Justin Thomas (EE.UU.), Jon Rahm (España), Bryson DeChambeau (EE.UU.), más el defensor del título: Collin Morikawa (EE.UU.). También hay presencia latinoamericana: además de Grillo, participan el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Sebastián Muñoz y los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Emiliano Grillo terminó con 77 impactos, una tarjeta que lo obligará a extremar recursos el viernes para poder pasar el corte clasificatorio del PGA Championship PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La 103° edición del PGA Championship se disputa en el campo de par 72 y 7.876 yardas del Ocean Course en Kiawah Island, Carolina del Sur, lo que representa un gran desafío para los mejores golfistas del mundo. Es que el torneo que podría marcar el fin del reinado del estadounidense Dustin Johnson, que lleva un total de 130 semanas como número 1 del mundo (tercero en la historia con más tiempo en la cima del ranking, solo superado por su compatriota Tiger Woods (683) y el australiano Greg Norman (331), se juega en la cancha más larga en la historia de los majors, con seis par 4 por encima de las 500 yardas.

El ganador del certamen obtendrá el preciado e histórico Trofeo Rodman Wanamaker, en honor al impulsor de la Asociación de Golfistas Profesionales fundada en 1916. Lidera el canadiense Corey Conners, tras finalizar con 67 golpes y 5 bajo par, pero el dato de la jornada lo aportó el estadounidense Rickie Fowler, que firmó una buena tarjeta con 71 (-1) y reveló cuál fue el secreto de su preparación para llegar de la mejor manera al PGA Championship: su compañero de entrenamientos. Y así lo contó: “Jugar contra Michael Jordan es tan bueno como prepararse”.