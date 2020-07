Grillo y un contacto de mucha confianza con Jack Nicklaus Fuente: AFP

Gastón Saiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 15:37

Entre todas las situaciones inusuales que se produjeron este año en el golf, el PGA Tour sumó otra: por primera vez en 91 años de historia del circuito, se jugará dos semanas consecutivas en una misma cancha. El escenario repetido será el Muirfield Village Golf Club, en Dublin, Ohio, allí donde Jack Nicklaus es amo y señor.

¿Qué pasó para que se diera esta circunstancia excepcional? En el reestructurado calendario debido al coronavirus, hasta el 28 de mayo figuraba el John Deere Classic, que se iba a disputar entre el 9 y 12 de julio en Illinois y festejaría el 50° aniversario de su realización. Sin embargo, las restricciones por la pandemia en ese estado hicieron imposible que el certamen tomara forma en el TPC Deere Run, de la ciudad de Silvis. Clair Peterson, director del torneo, explicó: "Aquí hay algunas restricciones serias y realmente no podemos organizar un certamen hasta que lleguemos a la Fase 5, y en Illinois solo estamos en la Fase 3". Concretamente, el protocolo estatal en la semana del evento iba a limitar las reuniones a 50 personas.

El Club House del Muirfield Golf Club en Dublin, Ohio Fuente: AP

De esta forma, rápidamente apareció el sponsor Workday -proveedor de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos- para concretar el reemplazo y auspiciar el Workday Charity Open en el Muirfield Village, con una bolsa de 6.200.000 dólares. Las autoridades del circuito no se complicaron, ya que es la misma cancha donde se jugará la semana siguiente el Memorial Tournament, tal cual estaba estipulado. Este es un torneo muy valorado del almanaque y presentará una bolsa sustancialmente mayor: 9.300.000 dólares, además de un mejor field de jugadores. De esta forma, muchos golfistas tendrán la insospechada chance de jugar ocho vueltas en el mismo trazado en dos semanas seguidas. Eso sí: el PGA Tour dio marcha atrás en cuanto a los espectadores: decidió que finalmente no haya público en estos dos próximos torneos.

El desafío para el circuito y los respectivos organizadores fue cómo se prepararía el campo para una y otra cita dentro de un margen de 15 días. Pero más allá de los ajustes del recorrido y las posiciones de bandera, uno de los que dirá presente en ambos certámenes es Emiliano Grillo, que justamente tiene al club anfitrión y a su cancha como sus favoritos del circuito, sobre todo por la atención para los jugadores, el chipping green, el driving range y. el milkshake, además de su admiración por las dificultades que propone el hoyo 18.

"No será la misma presentación de la cancha para las dos semanas. Ya dejaron en claro que esta semana el rough será más bajo, los greens más lentos y al parecer, por lo que escuché, van a poner un par de banderas medio 'ridículas', por así decirlo. Será una cancha más fácil, más accesible", contó el chaqueño en su podcast "Un grillo en la cabina".

Grillo dio detalles de lo desafiante que es participar cada temporada en el Memorial: "Los greens están tan rápidos que solo hay un par de sectores donde podés poner la pelota. Si te pasás del hoyo del green del 10, hacés el movimiento más corto con el putt e igualmente va a 18 pies. Hay hoyos en los que no podés tirarla larga o dejarla en el lado malo porque sabés que hacés cinco golpes. Y creo que no será el caso de esta primera semana. Quizás los scores no sean tan bajos, pero la cancha en general va a estar más fácil para dejarla cerca, porque la bola no correrá tanto".

Patrick Cantlay y Jack Nicklaus, hace un año, en la postal final del Memorial

Grillo habló de las particularidades de Nicklaus, el golfista que más Majors ganó en la historia (18, tres más que Tiger Woods): "Es el dueño del club. Está totalmente ligado al torneo y las caridades se dirigen directamente a las entidades donde él figura involucrado. Siempre está en el Club House, almuerza con los jugadores y charla con todos. Pero además, hace sentir bienvenidos a todos y se conoce hasta el nombre de cada persona que trabaja en el torneo: meseros, cocineros, caddies, master caddies. Ellos lo tratan como 'Señor Nicklaus', pero él les pide 'Decime Jack'. ¿La verdad? Es un señorazo con todas las letras ".

Además, el jugador formado en el Chaco Golf Club, que por momentos estuvo prendido la última semana en Detroit y terminó 39°, contó una anécdota vivida en 2016 con el Oso Dorado, que tiene 80 años: "En mi primer año en su cancha, yo venía prendido. El sábado jugaba en el anteúltimo grupo y se largó una lluvia. Yo tenía 23 años, se me acerca Nicklaus y me hace la típica pregunta que me hacen todos: '¿Cómo se dice, 'Grilo' o ´Grillo'?' Le respondí que es un apellido italiano y que se pronuncia con una sola ele, no las dos. Y ahí me contó que era lo mismo que sucedía con su apellido, que es de descendencia alemana y que se pronuncia como 'Nicklhaus'. Mientras que me hablaba, yo pensaba: ¡Jack Nicklaus me está preguntando esto, no me lo hubiese imaginado ni en películas!".

Con miras al certamen que arranca este jueves, Grillo confía en sus buenas sensaciones de las últimas semanas: "Mi juego viene progresando, para arriba: vengo agarrando muchísimos fairways y la estoy dejando cerca, y además el putter está mejorando. Es cuestión de volver a ese buen juego dentro de esos 6 pies dentro del green, donde yo me sentía muy bien".

Se postergó la Copa Ryder

La Copa Ryder de 2020 fue pospuesta por un año debido a la pandemia de coronavirus. La competencia bienal entre Estados Unidos y Europa, que estaba programada para realizarse entre el 25 y el 27 de septiembre en Whistling Straits (Wisconsin), se retrasará hasta una fecha similar: del 24 al 26 de septiembre de 2021.