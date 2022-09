Pro-Am San Isidro Golf Club, Copa LA NACION: el regreso del certamen con el talento de los chicos

Volvió un clásico de los jóvenes golfistas: después de dos años de cancelación del certamen por la pandemia, ayer se disputó el Pro-Am San Isidro Golf Club, Copa LA NACION, que congregó a 60 equipos. Cada conjunto estuvo integrado por tres chicos menores de 13 años cuya suma de edades no superara los 33 años, más un profesional. Es una cita que ya lleva 37 realizaciones y que se jugó por primera vez en 1982, a partir de una idea de Vicente “Chino” Fernández, Estela Einstoss, capitana del club organizador, y Eduardo Alperin, ex jefe de la sección Deportes de LA NACION.

Como marca la tradición, se acercaron distintos equipos de CABA, el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, como el originario de Puan y liderado por Raúl Farías. Pero también hubo representantes del Jockey Club de Rosario (Jorge “Coqui” Berendt y Hernán Palacio) y Gustavo Centurión y Alvaro Baeck, del Rosario Golf Club. Además estuvo de visita Rubén Yorio, el caddie campeón con Angel Cabrera en el Masters 2009, que aprovechó para acompañar a su hija Catalina a disfrutar del día de golf en un campo tan atractivo como desafiante.

Pro AM de golf

Cabe recordar que los participantes no poseían handicap nacional, uno de los requisitos. Además no pagaron inscripción, solo trajeron alimentos no perecedero para donarlos a una entidad que la Municipalidad de San Isidro elija.

Vicente Fernández fue el maestro de ceremonia en la emotiva entrega de premios; horas antes, el golfista de 76 años y ganador de 72 torneos profesionales se había dado el gusto de jugar junto con su nieta, Josefina, que es hija de Gustavo, que también participó de la competencia.

Estos fueron los resultados en las distintas modalidades: