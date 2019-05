Guardiola levanta la FA Cup, su sexto título en tres años en Manchester City

El torneo más antiguo del mundo tuvo por campeón al equipo que cuenta con el director técnico más influyente futbolísticamente de la última década a nivel global. La FA Cup de Inglaterra, que se disputa desde 1871, fue para el Manchester City de Pep Guardiola , cuya impronta de estilo de juego asociado y ambición ofensiva quedó reflejada en el abrumador 6-0 sobre Watford, en la final disputada en Wembley. Para encontrar una diferencia tan amplia en una definición hay que remontarse a principios del siglo pasado, a 1903, cuando Bury venció 6-0 a Deby County.

A seis días de la obtención de una Premier League tras un duelo titánico con Liverpool (98 puntos del líder y 97 del perseguidor), el City no rebajó en nada la intensidad y el compromiso para cerrar la temporada oficial con un récord para la historia del fútbol inglés: es el primer club que conquista los cuatro títulos locales de la temporada. Además de las recientes Premier y FA Cup, ya había levantado la Copa de la Liga (venció por penales a Chelsea) y la Community Shield (enfrenta al comienzo del curso a los campeones de la Premier y la FA Cup). Ya lo había dicho Guardiola durante las celebraciones por la Premier: "Ganar títulos es adictivo, es una vitamina para lograr más".

Los seis goles para el título de la FA Cup

A los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi solo se los vio en los festejos y en la entrega de premios de la que participa parte de la realeza británica. Ambos fueron suplentes. El brasileño Gabriel Jesús ocupó la titularidad en lugar del Kun, que en esta copa solo disputó 41 minutos en dos partidos, con goles en ambos (uno a Swansea y otro a Burnley). En el caso del zaguero, seguramente fue su despedida, con un futuro que podría estar en el Atlético de Madrid.

Para Agüero fue su undécimo título en los ocho años que lleva en Manchester City, que antes de su incorporación acreditaba 13 conquistas en su historia.

Agüero festeja junto con Danilo, Mahrez y el capitán Kompany Fuente: Reuters

Un hat-trick de Raheem Sterling, uno gol de David Silva, uno de Gabriel Jesús y otro de Kevin De Bruyne sellaron la victoria ante un Watford que, cuando el partido estaba 0-0, tuvo una clara oportunidad en un contraataque en los pies del tucumano Roberto Pereyra, cuya definición fue tapada por el arquero brasileño Ederson.

Ni con un hat-trick Sterling se salvó de las correcciones de Guardiola

La jornada dejó en un lugar destacado a Guardiola, que en su carrera suma 27 títulos entre Barcelona (14), Bayern Munich (7) y Manchester City (6). Con 48 años, el entrenador catalán solo es superado en cantidad de trofeos por colegas ya retirados: Alex Ferguson (49), Mircea Lucescu (32), Valery Lobanowski (30) y Ottmar Hitzfeld (28).

En 2018/19, a Guardiola solo se le resistió la Champions League, competencia que solo obtuvo cuando dirigió a Lionel Messi (2009 y 2011).

De las 20 finales por copas nacionales e internacionales, Guardiola solo perdió una, ante el Real Madrid de José Mourinho en la Copa del Rey 2011, cuando en tiempo suplementario Cristiano Ronaldo conectó de cabeza un centro de Ángel Di María.

Con contrato hasta 2021 -de cumplirlo, llegaría a los cinco años de gestión, uno más que en Barcelona y dos que en Bayern Munich-, Guardiola se va de vacaciones con una sola preocupación. De acuerdo con una información de The New York Times, Manchester City podría ser sancionado con la exclusión de la próxima Champions League por haber transgredido el Fair Play financiero. Revelaciones del "Football Leaks" indican que el club recibió 2700 millones de euros por contratos de publicidad inflados de empresas de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, dueña del club. Esto le permitió, durante los tres años de Guardiola, incorporar futbolistas por 608 millones y vender por 180. Además de pagar salarios que están entre los más altos del mundo. La única cuenta pendiente de Guardiola es la Champions. ¿Le interesará quedarse si no compite en Europa? Ahora que la pelota deja de rodar, un partido decisivo se juega en los escritorios.

27. Los títulos de Pep Guardiola en carrera como director técnico. Lo superan Ferguson (49), Lucescu (32), Lobanowski (30) y Hitzfield (28)