Guardiola no se ve volviendo a dirigir a Barcelona Fuente: Reuters

Claudio Mauri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2019 • 18:25

No es habitual que Pep Guardiola dé entrevistas individuales a algún medio. Suele comunicarse a través de conferencias de prensa o en eventos en lo que es contratado por alguna marca. Hizo una excepción con el diario catalán Ara, en una nota en la que se explayó sobre el proceso independentista catalán, del que se declara a favor de una votación para que la gente decida.

También dejó varias opiniones futbolísticas, referidas a Lionel Messi, Sergio Agüero, Mauricio Pochettino, Neymar y a los desafíos que representa ser director técnico. A continuación, los textuales más destacados, mientras disfruta de las vacaciones antes de empezar la cuarta temporada al frente de Manchester City, luego de un curso en el que revalidó el título de la Premier League y obtuvo tres copas inglesas: FA Cup, Copa de la Liga y Community Shield. Le quedó pendiente la Champions League.

"Que Messi haya dicho que en el campo pasaba lo que yo le anticipaba es una medalla que comparto con Tito Vilanova. Que el mejor de todos los tiempos diga eso... Solo puedo darle las gracias. Tito siempre decía que Messi era como aquel estudiante que iba a clase y se aburría porque ya se sabía la lección. Fue una suerte poder tenerlo. Intentamos que se involucrara en el juego, en la forma, que disfrutara como de algo coral, y eso se lo he dicho más de una vez. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Se juntaron muchos astros en aquella época, pero sin Messi no hubiéramos conseguido tanto. Era mucho más que la guinda del pastel"

"El fútbol es un deporte de equipo. Uno solo no es capaz de ganar. Incluso Leo no es capaz de hacerlo."

"Una de las razones por las que saqué a Leo de la banda y lo puse por el medio, aparte de para atacar, era defensiva. Los laterales en Europa suben mucho. Yo no quería que Leo hiciera ese desgaste físico para que pudiera expresar su talento en los últimos 20 metros. Yo estuve en el Camp Nou contra Liverpool (ganó Barcelona 3-0) y Leo corrió como una bestia. Si el Barça no ganó la Champions no creo que sea por Messi".

"Desde el primer día intenté que Messi jugara en beneficio del equipo, como con Agüero, al que intento implicar, porque creo que es más divertido. Que lo intenté, no tengo ninguna duda y él lo sabe".

"Pochettino es un entrenador brillantísimo. Uno imagina el esquema que va a usar y él te lo cambia."

"Creo que hay un punto que el Barça debería aprender, con todo humildad lo digo, y es que no solo por ser Barcelona tienes que ganar la Champions. Es como la Argentina, que debe ganar el Mundial. Ya sé que somos muy buenos, pero pasa que los otros también la quieren ganar."

"El talento individual que más se acerca al de Messi es el de Neymar, sobre todo en la época del triplete de 2015, cuando mostraba creatividad en una edad muy buena. Tenían todavía el orden, trabajo, dedicación y locura como Luis Enrique. No sé qué pasaría ahora si Neymar vuelve al Barça. ¿Sería lo mismo? Es como si volviera yo. Yo no soy el mismo y no sé si Neymar sería el mismo. Ahora, que el jugador es muy bueno, nadie lo duda."

Pep, un apasionado por la dirección técnica Fuente: Reuters

"Lo que más me gusta es haber podido discutir con aquellos que decían que con el estilo del Barça no se podía jugar en Alemania ni en la Premier, con David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero, todos de un metro veinte. Y lo hemos hecho, recibiendo pocos goles y dominando a través de un juego posicional. El City es el equipo al que menos le rematan, jugando a 40 metros del arco. Y las dos ideas base (presionar arriba y salir desde atrás) son las mismas que las del filial del Barça que agarramos en Tercera. Es muy bonito que la gente nos diga que nunca han visto jugar así en Alemania o Inglaterra."

"Mantengo la motivación durante tantos años por el miedo a perder. Y por la táctica. La razón por la que soy entrenador es la táctica. Es un juego. ¿Qué puedo hacer con mis jugadores para ganar? Es la única razón que me motiva ir a entrenar cada mañana."

"Cuando gano soy bueno, cuando pierdo soy malo. Esto ocurre en todas partes, pero en el City somos tres o cuatro personas que decidimos en el área deportiva, no existe el ruido de 18 directivos. Renové contrato porque tenemos un equipo joven, tengo todo lo que deseo para hacer mi trabajo. ¿Adónde voy a ir? A Barcelona no volveré, a Alemania tampoco."

"Los futbolistas están de tu lado hasta el momento previo al que das la formación. Cuando la comunicas, los que no juegan se alejan de ti. Y al día siguiente se alejan aun más. Y a medida que se acerca el siguiente partido empiezan a sonreírte por si los vas a hacer jugar. Este es el proceso."