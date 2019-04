Dybala, en la portada de Style, el magazine del Corriere Della Sera

"Un día sos el mejor, al otro día sos un inútil". Paulo Dybala se mueve en el mundo del fútbol como un experimentado, aunque solo tiene 25 años. El "10" de Juventus, recibe aplausos desde su debut en Instituto, cuando tenía 17, pero también sabe que cuando las cosas no salen bien le llueven las críticas. Le pasó en la Juve tras l a eliminación ante Ajax por la Champions League, y también le sucede cuando viste la camiseta de la selección argentina y no lograr ser el socio de Lionel Messi que muchos esperan. Sobre los aplausos, las críticas y su relación con Cristiano Ronaldo, la estrella que revolucionó el Calcio en la última temporada, habló en una entrevista con Style, la revista del Corriere della sera. "La vida de los jugadores es como una montaña rusa", dice. Y reconoce que "encontrar el equilibrio" no es una tarea sencilla.

"La vida del jugador es como una montaña rusa: un día eres el mejor y al día siguiente eres un inútil. Encontrar un equilibrio no siempre es fácil. Le sucede a todos, incluso a campeones como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Después de todo lo que han hecho en su carrera todavía reciben críticas", cuenta. Y reconoce que contrató un entrenador mental. "No es un psicólogo", aclara.

"A menudo escucho frases como 'él es joven, tiene 22 años'. Pero en el fútbol, a esa edad, no eres muy joven. He crecido mucho en el último período, ya no me considero un niño porque he tenido experiencias que me permiten ver las cosas de otra manera, tanto dentro como fuera del campo. Cuando los ejecutivos me propusieron lucir la camiseta número 10 lo pensé un poco, pero esa oferta es imposible de rechazar. Para mí es un honor y una responsabilidad. Tengo que demostrar que lo merezco todos los días. En el fútbol hay momentos difíciles y le pasa a todo el mundo, hay que estar preparado", señala Dybala en una extensa entrevista.

¿Cuánto influyó la llegada de Cristiano a la Juventus? "Al principio pensamos que era solo un título en un diario", comenta. Y añade: "Nadie lo hubiera imaginado, ni siquiera nosotros". Pero la declaración de mayor impacto mediático es la que se refiere a cómo son "las dos caras" del crack portugués. Un hombre en el vestuario y otro fuera del fútbol: "Visto de cerca, Cristiano es una persona sencilla. Tiene su imagen, su personaje, una forma de ser dentro del campo de juego, pero en el vestuario es como todos los demás y le gusta bromear con todos".