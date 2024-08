Gonzalo Peillat: una frase maradoniana después de anotar un gol para Alemania contra los Leones

Escuchar

Atrás había quedado un partido electrizante entre Argentina y Alemania por los cuartos de final del hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos. Gonzalo Peillat, campeón con el seleccionado albiceleste en los Juegos de Río, jugó en París para Alemania. Más aún: en una inexorable ley del ex, anotó uno de los tres tantos germanos en el 3-2 sobre el equipo de nuestro país. Y gritó su gol como un desahogo, con ganas. Esa actitud desató miles de críticas e insultos en las redes sociales.

Después de la victoria y la clasificación alemanas, Peillat habló con la prensa argentina. Y, lejos de arrepentirse por ese festejo, fue más lejos aún en sus opiniones. “Muchas cosas las leo. En hockey no somos fútbol, no somos Messi... No somos ninguno de esos jugadores que representan a Argentina. El hockey es un deporte muy chico y cada jugador está cerca de los espectadores”, señaló.

Y agregó: “Pero, qué sé yo... Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando”.

Previamente, en declaraciones a TyC Sports, se había expresado en términos similares. “Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal, y no lo hicieron”.

“Hoy, a la gente que está sentada en el sillón de su casa, criticando lo que uno obtuvo, ¿qué le voy a decir? Hagan lo mejor para el país y sigan para adelante. Cada uno es dueño de su vida y puede tomar la decisión que quiere. Yo en el momento que representé a Argentina lo hice de la mejor manera. Una medalla olímpica creo que poca gente en Argentina lo consiguió, y hoy que te digan las cosas que te dicen, la verdad que me hace pensar qué buena decisión tomé”, agregó Peillat.

El exLeones había comentado también que no era su primer partido ante el equipo albiceleste tras cambiar de nacionalidad: “Con Argentina jugamos varias veces ya durante el año en la Pro League. Creo que ya es una cosa más normal. Por ahí al principio sí era un poco ‘uh, qué es esto’, pero se dio de esta manera”.

