Metropolitanos de hockey: quedaron definidas las semifinales de ambos torneos

Fue un fin de semana a puro hockey en la sede Pinazo de Belgrano. Y después de cuatro intensos partidos divididos en dos días quedaron definidas las semifinales del Torneo Metropolitano. Por el lado de los varones ya estaban clasificados San Fernando A y Banco Provincia y se les sumaron Ducilo y Ciudad A; por el de las mujeres, a Lomas y Gimnasia y Esgrima los acompañarán San Fernando y Santa Bárbara, los finalistas del año pasado.

Entre los caballeros, Ducilo tenía la ventaja deportiva ante GEBA ya que el conjunto de Berazategui había finalizado en el tercer lugar en la fase regular e incluso, a muy poco del pasaje directo a las semifinales; mientras, GEBA había asegurado su plaza en la última fecha con una goleada ante Ciudad B. En el otro lado de la llave, Ciudad A y Hurling habían quedado igualados en la cuarta posición. Finalmente, el domingo jugarán San Fernando A-Ciudad A y Banco Provincia-Ducilo.

El choque entre GEBA y Ducilo en los Metropolitanos de hockey quedó para los de Berazategui G.Mabromata

En el primer encuentro Ducilo, que hacía más de 10 años no se clasificaba a los playoffs, enfrentó al subcampeón de 2023. Durante el primer tiempo el partido pudo haber ido para cualquiera de los dos equipos porque ambos tuvieron sus oportunidades en el área rival. Faltando 28 segundos para el descanso, el experimentado Santiago Camacho puso el 1-0 para el equipo de Palermo.

En los segundos 30 minutos Ducilo fue con todo a buscar el resultado y, por momentos, el rival no pudo salir de su zona defensiva. En el último cuarto, en un rango de pocos segundos, el ganador no sólo empató sino que se puso en ventaja. A los 22 minutos Franco Arango y Bruno Correa dieron vuelta la historia para celebrar el 2 a 1.

En el segundo juego de los cuartos de final la ventaja deportiva era de Ciudad A. Sin embargo, Hurling mantuvo la tranquilidad en el arranque y no se fue desesperado a buscar el gol. Del otro lado, y ante esa situación, Ciudad A también optó por jugar con calma, sin desesperación aunque intentando mantener el control de la bocha. De todos modos, en menos de dos minutos llegaron dos goles por la misma vía.

Ciudad de Buenos Aires amargó a Hurling en los Metropolitanos de hockey G.Mabromata

Fue recién en el arranque del segundo tiempo cuando al minuto nomás Bruno Stellato puso el 1-0 para el ganador por un penal tras un desvío que había pegado en Ryan. Enseguida Juan Diego Ortiz, también de penal por una infracción sobre Pastor, estableció el empate. El gol no sólo mantuvo en partido a Hurling sino que, con la igualdad, tomó envión para ir por la victoria. De todos modos, a los 5 minutos Mateo Serrano dio vuelta el resultado para Ciudad. A ocho minutos del cierre ingresó Ganly, una de las figuras de Hurling que pese a las indicaciones médicas (había recibido un bochazo en la cara ante Lomas) decidió ir al banco de los suplentes. “Si vamos empatando o perdiendo, faltando poco para el final entro y me paro en el punto del penal. Y que sea lo que tenga que ser”, había dicho el delantero en la previa. Pero a Hurling no le alcanzó. Es más: Ciudad A selló el 3 a 1 cuando a un minuto del cierre Bautista Capurro puso el resultado final.

Los pasajes de las mujeres

Veinticuatro horas antes de la definición de los caballeros fue el turno de las damas. Por un lado, Arquitectura, que se había clasificado tercero en la tabla general, se midió contra San Fernando, que entró en la última fecha. Por el otro Santa Bárbara y Banco Provincia, que volvió a esa instancia después de casi 10 años, definieron el otro pasajero al tren de semis. Tras ambos partidos quedaron establecidas las llaves: Lomas se medirá con Santa Bárbara, el finalista de 2023, y GEBA desafiará al campeón San Fernando el sábado.

En el primer encuentro Arquitectura tenía la ventaja deportiva. Si bien los primeros dos cuartos fue muy parejo, a un minuto del cierre del primer tiempo Mora Piccardo apareció en el corner corto para poner en ventaja a San Fernando.

A los 9 minutos del complemento, otra vez por la vía del corto sumó el ganador. En este caso con el tanto de Pilar Serrano que dio su primer grito del campeonato. A seis minutos del final Gomis, arquera del equipo de Agronomía, salió para darle a su equipo superioridad numérica en el campo. San Fernando tuvo un corto que Andrada contuvo en una gran forma. Pero a los 28, Carolina Lardiés empujó la bocha al arco y estableció el 3 a 0 contundente.

Más tarde Banco Provincia y Santa Bárbara protagonizaron un encuentro de ida y vuelta y en un lapso de cuatro minutos hubo tres goles. A los 17, Julieta Bueloni fue letal en el área, se acomodó y definió de push. Rápidamente, a los 19, Josefina Esnaola aprovechó un error defensivo y marcó el 2-0 para el conjunto de Gonnet. Dos minutos después descontó Ashley Hoffman para un Banco Provincia que necesitaba ganar o ganar.

Por eso en el segundo tiempo salió a buscar el partido, pero a los 20 minutos Francisca Duarte agrandó la diferencia. Defensivamente Santa Bárbara estuvo muy sólido y el rival no pudo pasar esa línea con efectividad más allá de que sobre el cierre Ashley Hoffman descontó para el 3 a 2 definitivo.

