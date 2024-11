Metropolitanos de hockey: se definieron todos los lugares para los playoffs de ambos torneos, en un fin de semana con emociones

Tal como se esperaba, resultó un fin de semana pleno de emociones. El último de la fase regular del Torneo Metropolitano brindó lo prometido, porque a sólo una fecha del final del extenso recorrido de 26 fechas, todavía quedaban cuestiones por resolverse.

Así, entre los caballeros, la goleada de Gimnasia y Esgrima por 7 a 1 ante Ciudad B y la derrota de Lomas por 3 a 1 frente a Hurling le posibilitó al club de Palermo escalar un lugar en la tabla de posiciones y conseguir el boleto a los playoffs con la sexta posición alcanzada. Además, Banco Provincia superó por 2 a 1 a Quilmes y se clasificó en forma directa a las semifinales al terminar como escolta de San Fernando A. En los otros resultados, Santa Bárbara y Universitario igualaron 0 a 0 en Gonnet, Ciudad A derrotó a Banco Desarrollo por 2 a 1 como visitante y en la misma condición, Ducilo goleó a San Fernando B por 4 a 1. Con esos marcadores en los cuartos de final se medirán Ducilo-GEBA y Ciudad A-Hurling mientras San Fernando B jugará el repechaje para no descender.

Por el lado de las damas, la atracción estuvo en el partido del domingo entre Italiano y River porque el club de Caballito debía imponerse por al menos cuatro goles de diferencia para sellar su clasificación habida cuenta de la victoria de San Fernando sobre Vélez por 2 a 0. Pero el 3 a 1 no le alcanzó a Italiano, que se quedó afuera de la postemporada en el filo del cierre de la primera fase del torneo por segundo año consecutivo. Mientras tanto, Gimnasia y Esgrima confirmó su boleto directo a las semifinales tras igualar 1 a 1 con SIC. Además, St. Catherine’s goleó a Quilmes por 4 a 1 como visitante, Arquitectura también aplastó, pero como local, por el mismo resultado a Ciudad, Lomas goleó como visitante a Banco Provincia por 4 a 0 y Santa Bárbara le ganó en su cancha a San Lorenzo por 3 a 1. De esa manera en los cuartos de final se medirán Arquitectura-San Fernando y Santa Bárbara-Banco Provincia al tiempo que San Lorenzo disputará el repechaje.

Italiano no pudo alcanzar la diferencia suficiente en el marcador en la victoria ante River, por el Metropolitano de hockey femenino G.Mabromata

GEBA apabulló a Ciudad B, que se despidió una vez más de Primera. El ganador tenía la obligación de ganar para conseguir su objetivo -además necesitaba una mano de Hurling ante Lomas- y lo hizo con mucha holgura y suficiencia. Desde el inicio, sin embargo, el equipo de Miguel Castaño salió a imponer su ritmo, intentó adueñarse de la bocha y dominar el juego desde la tenencia. Sin embargo, cuando de todos modos poco había sucedido, a los 6 minutos Tomás Suárez le dio la ventaja tranquilizadora a GEBA con un corner corto que le permitió, además, convertirse en uno de los máximos anotadores del torneo con 24 tantos.

Al golpe, Ciudad B respondió con otro golpe: apenas 60 segundos más tarde llegó al área y forzó el penal que Franco Castellazo cambió por empate parcial. De todas maneras, el conjunto de Lucas Cammareri respondió enseguida y a los 9 minutos, en el tercer corto de GEBA, Santiago Camacho puso la diferencia sobre el palo izquierdo de Miguenz. En el segundo cuarto el vencedor trató de empezar a manejar los tiempos del partido haciendo transiciones cortas. Fueron 15 minutos de conducción y de ataque sobre el campo rival tratando de ampliar la diferencia para jugar con una mayor tranquilidad y a los 24, Tadeo Silva “bateó” la pelota y vulneró otra vez a Miguenz.

El festejo de GEBA ante Ciudad B, por el Metropolitano masculino de hockey G.Mabromata

Ya en el tercer cuarto el ritmo de GEBA bajó un poco. Pero el finalista de 2022 y 2023 (perdió ambas definiciones ante Banco Provincia y Mitre, respectivamente), con una gran acción de Jerónimo Arisluar en el área, puso el 4-1. Ya era goleada pero en el último cuarto GEBA fue por más aunque la intensidad le costó algún susto. Así, Ciudad B tuvo un corto que terminó en un segundo penal por retención de la bocha por parte de Bosso aunque luego los árbitros anularon el fallo. Tras recibir el perdedor dos tarjetas verdes al hilo, todo terminó. GEBA pasó a tener el control total del juego y tras una acción bien hilvanada por su medio campo, a los 19 minutos Matías Rey anotó el quinto gol de su equipo. Dos minutos después fue Mateo González Metilli el que tomó al arquero caminando y con un tiro cruzado marcó el sexto hasta que tras una gran jugada de Anaya por la izquierda, Federico Hanselmann, a los 27, estableció la diferencia definitiva en el resultado.

El partido de GEBA vs. Ciudad B por el Metropolitano de hockey masculino G.Mabromata

En el partido clave de las mujeres, a Italiano no le alcanzó ante un rival que por primera vez desde su ascenso no llegó a los playoffs. El primer cuarto comenzó parejo y esos primeros 15 minutos pudieron haber ido para cualquier lado. River estuvo bien parado y eso le complicó el panorama a su adversario que le costó cruzar la línea defensiva para poder ser más agresivo. Sin embargo, a los 15 minutos y en su segundo corner corto, el ganador se puso en ventaja por intermedio de Valentina Férola con una formidable arrastrada. En el segundo capítulo el equipo de Juan Manuel Casas -que tuvo las ausencias clave de Zoe Díaz, quien viajó a Oman para recibir el premio a la Mejor Jugador junior del año, y Lara Casas, que se fracturó un dedo de la mano derecha- tuvo un par de situaciones muy claras y la presión en el área de Cobello fue mucha, pero la diferencia no varió en el marcador no cambió.

Ya en el tercer cuarto el conjunto de Juan Martín López se acomodó mejor ante la desesperación de Italiano. Aunque en el mejor momento de River, a los 8 minutos Juanita Biré aumentó la diferencia para que su equipo soñara en grande. Faltaba un cuarto y medio y tenía que hacer dos goles para clasificarse. Sin embargo el entusiasmo duró poco porque a los 13 la tucumana Paula Santamarina descontó con una excepcional definición. En los últimos 15 lo fue a buscar Italiano. Valentina Férola se anotó otra vez en el marcador a los 24. Pero ya no habría tiempo para más.

