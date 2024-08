Metropolitanos de hockey sobre césped: Lomas y San Fernando A siguen su marcha imparable en mujeres y varones

Escuchar

Pasan las fechas del Torneo Metropolitano y cada fin de semana queda más claro que Lomas entre las mujeres y San Fernando A entre los varones son los firmes animadores. No hay dudas de ello por el juego que muestran ambos que se ve trasladado a los resultados -las victorias se repiten- pero también por la irregularidad de sus perseguidores principales.

Lomas no sólo ganó un clásico ante un rival histórico como Ciudad, que no puede salir de su incómoda situación en la tabla, sino que extendió a 17 partidos su invicto. Esa contundencia le permitió sacarle nada menos que 11 puntos a Gimnasia y Esgrima, su ahora único escolta. Lomas se impuso como local por 2 a 1 mientras GEBA dejó atrás con amplitud el escollo de Santa Bárbara -que llegó al partido como el otro segundo de la tabla-, al que superó por 3 a 0. Además el campeón San Fernando venció al cada vez más comprometido SIC por 1 a 0 y quedó tercero en las posiciones. Arquitectura y Vélez empataron 3 a 3 mientras Italiano derrotó a San Lorenzo por 2 a 1.

El partido entre Banco Provincia y St. Catherine’s prometía por la posición de ambos en el torneo. Banco necesitaba ganar para meterse definitivamente en su objetivo de llegar a los playoffs mientras su adversario buscaba los tres puntos para alejarse un poco de la zona incómoda del descenso. Y, finalmente, St. Catherine’s fue el gran ganador aunque si bien tomó algo de aire, tampoco puede relajarse.

Saint Catherine's le ganó a Banco Provincia en uno de los encuentros principales del Metropolitano femenino G.Mabromata

Banco Provincia salió dispuesto a hacer su juego de posesión intentando abrir la cancha para logar ingresar al área rival por distintos modos. Lo primero lo consiguió pero no logró ser efectivo en las aproximaciones de mayor peligro. Por eso la jugada más clara del primer cuarto fue de St. Catherine’s con un corner corto que por poco no decretó la apertura del marcador. El segundo capítulo fue más parejo. Si bien el conjunto de Ezequiel Diamante siguió yendo al frente, le faltó intensidad en los últimos metros del ataque y sus llegadas resultaron inofensivas para el arco de Gallardo. El ganador, entonces, no hizo más que aprovechar su oportunidad. En un corto y tras un rebote que la favoreció, Pilar Avendaño puso el 1-0 a los 23 minutos.

Ya en el segundo tiempo el ganador buscó mantener la ventaja y no se replegó ante la presión alta de Banco Provincia. Entonces St. Catherine’s sacó a relucir lo mejor de su juego y manejando los tiempos del partido aumentó la diferencia. Otra vez desde el fijo Struss tiró fuerte para el desvío, Cruces tocó la bocha y Luisa Nazar definió a los 6 minutos para el 2-0. Durante el último cuarto el venecedor jugó con una mayor calma para hacer correr los minutos y asegurarse la victoria. Banco salió con todo al ataque aunque con una mayor serenidad para construir su juego. Así llegó la recompensa cuando Fernández Lacourt, integrante de aquel plantel que ganó el Mundial junior de 2016, buscó el área y Emilia Gardiner descontó. Faltaba mucho tiempo para el final, diez minutos, y cualquier cosa podía suceder. Pero entre la seguridad defensiva de St. Catherine’s y la falta de eficacia de Banco Provincia, todo terminó en el triunfo de un equipo que fue más efectivo para buscar el objetivo tan deseado.

San Fernando superó a Hurling y se mantiene como sólido líder G.Mabromata

Al tiempo que Lomas está más firme que nunca entre las damas, lo de los caballeros de San Fernando A también es muy sólido. El líder se impuso en la dura visita a Hurling por 2 a 1 y ahora le sacó nueve puntos a Ducilo, que empató como local 4 a 4 con Gimnasia y Esgrima en un partido vibrante. Mitre, el defensor del título, goleó como visitante al comprometido Quilmes por 4 a 2 al tiempo que Santa Bárbara sumó tres puntos valiosos para escaparle el descenso al superar a Banco Desarrollo, también como visitante, por 2 a 1. Por último, en Lomas el local y Ciudad A empataron 3 a 3 y ambos siguen con la ilusión de llegar a los playoffs.

Un encuentro interesante se daba en la previa entre San Fernando B y Universitario porque ambos pelean por objetivos distintos. El primero necesita salir de la zona baja de la tabla y el conjunto platense busca meterse en la postemporada. Así se dio un partido atractivo que ganó Universitario por 3 a 1.

El encuentro, de todos modos, comenzó a favor del equipo de Lucas Santurio, que manejó la bocha en el primer tramo mientras su rival buscó encontrar los errores del rival y a partir de allí crecer con la pelota. Las oportunidades aparecieron para quebrar el cero, pero Universitario dio el paso al frente al conseguir el primer corner corto. Quedó parado Yanello tras la gran ejecución de Máximo Kiernan, que a los 8 minutos no le dio chance de reaccionar al arquero cordobés. Durante el segundo cuarto San Fernando B buscó ser más vertical y punzante. Esa intensidad surgió efecto ya que consiguió un fijo a los 17 minutos. Joaquín Santurio le pegó fuerte para buscar un desvió pero terminó estableciendo la igualdad temporaria.

El tercer cuarto fue de transición, la energía bajó y ambos quedaron a la expectativa de lo que hiciera el rival para así forzar el error y encontrar otro gol. Universitario rompió la paridad con una enorme jugada individual de Thiago Arque, que a los 14 minutos y luego de recuperar la bocha cerca del arco rival gambeteó todo lo que le apareció en su camino y marcó el 2-1. Los últimos 15 minutos fueron divididos. San Fernando B atacó pero los espacios que dejó, sumados a la habilidad de los rivales, lo complicaron. Así llegó el gol que sentenció el encuentro: otra vez Máximo Kiernan, a seis minutos del cierre, en el fijo encontró su segundo grito y el resultado final.

