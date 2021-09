Hombres y fierros

No es de los más expresivos, precisamente. Hay que adivinarle todo en un par de gestos y en alguna palabra suelta. Pero así y todo, era fácil advertir en Omar Martínez una alegría tranquila. “Fue mi mejor año en el Turismo Carretera -también fue subcampeón-, salí segundo en el TC 2000... Logré estar entre los protagonistas siempre. No me puedo quejar. El año que viene espero cometer menos errores para quedar lo más adelante posible”, dijo el Gurí.

Al lado del Nº 1 de su Honda, que ahora lucirá Juan Manuel Silva, llamaba la atención una inscripción:"Volveré". Expresión de deseo y anuncio de que en el 2000 irá tras el terreno perdido. "Esa es la idea. Lo del cartelito se les ocurrió a los chicos del equipo", dijo el entrerriano.

La alegría del Chiqui

En medio de los festejos del equipo Pro Racing, la mayor parte de los abrazos y felicitaciones fueron para Nelson García; el piloto de Concordia, de 36 años, logró su primera victoria en el TC 2000. Lleva disputadas 107 pruebas en la categoría desde su debut en Paraná, el 11 de noviembre de 1990. "Estoy feliz por el triunfo, por fin, y especialmente porque se dio aquí. Ganar en este autódromo es algo que uno sueña siempre. Es mérito del equipo, que me entregó un gran auto", confesó el Chiqui, que recibió la Copa Ciudad de Buenos Aires, entregada por el jefe de Gobierno, Enrique Olivera.

Pruebas en Mitsubishi

Aún no está definido quiénes conducirán los Mitsubishi en el 2000. Por retener a Juan María Traverso abundarán las gestiones. "Puede quedarse, pero dependerá del arreglo al que se llegue con los sponsors. No es fácil. Mitsubishi quiere que Traverso se quede, y él me aseguró que quiere seguir. Hay que buscar el cómo", dijo Reinaldo Cozzani, director deportivo del equipo.

Pero hay más: desde hoy, en el autódromo Oscar Gálvez, probarán los coches japoneses Nelson García, Luciano Crespi y el uruguayo Alfredo Mariño, impulsado por la petrolera Ancap, del país vecino. La empresa uruguaya busca que se le haga un lugar a Mariño, pero en Mitsubishi sólo se accedería si se amplía a tres el número de coches.

Alonso, en la Copa

El bahiense Claudio Alonso (VW Pointer) ganó la Copa TC 2000. Con 301 puntos aventajó por 26 a Jorge Giorgi y Fabián Flaqué (ambos con Ford Escort).

El arranque del 2000

Las fechas para la próxima temporada del TC 2000 están definidas, pero no los escenarios. Las primeras dos jornadas serán el 12 de marzo y el 2 de abril próximos.

