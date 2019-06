Hugo Gatti casi termina a las trompadas en un programa de televisión en vivo Crédito: Captura de TV

Hugo Gatti, exarquero de Boca y River, le hizo honor a al apodo que lo acompañó durante toda su carrera. El "Loco" forma parte del equipo de El Chiringuito, un famoso programa de la televisión española en el que el que se habla de la actualidad del fútbol europeo, mundial y donde también se encienden enérgicos debates. En esta oportunidad fue Gatti quien estuvo involucrado en una discusión que estuvo a punto de terminar en pelea.

Todo comenzó cuando el invitado Miguel Galán, que es presidente del centro español de formación de entrenadores, le dijo al exarquero que no tenía conocimiento sobre jugadores españoles. En ese momento Gatti reaccionó, le respondió a Galán con gritos, se paró y se dirigió hacia el invitado y tuvo que ser frenado por Josep Pedredol, el conductor del programa. En el intento de calmarse, Gatti volvió a su lugar acompañado por Pedredol al grito de "Es que me pone loco, me traés a cada personaje. Traeme a Mourinho, no a este pibe".

No es la primera vez que el exguardavallas tiene un debate intenso. En mayo de 2017 tuvo un cruce similar. En aquella ocasión fue con Cristobal Soria, un exdelegado del Sevilla de España. La discusión se había dado porque el andaluz manifestó que los jugadores sólo juegan por dinero, cosa que a Gatti no le gustó, la discusión subió de tono y también tuvo que ser frenado por todos sus compañeros cuando intentó encararlo con vehemencia.

