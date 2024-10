Iker Muniain habló por primera vez de su relación con San Lorenzo: “Cada día estoy enamorándome más de este club”

Iker Muniain, a los 31 años, quería disfrutar del fútbol argentino. De sus canchas, de su mundo tan particular. Su primer deseo era jugar en River y conocer el Monumental, ya que en varias ocasiones se refirió a ese sentimiento. Sin embargo, el club de Núñez no lo tuvo en cuenta y fue San Lorenzo el gigante que le abrió las puertas. Rápidamente, se ganó el afecto de todos.

El Ciclón realmente juega muy mal y le cuesta ganar. El sábado pasado, cayó frente a Independiente Rivadavia por 1 a 0, en Mendoza, en el segundo partido del nuevo ciclo de Miguel Russo en Boedo. Está en el puesto 22° (de 28 equipos) y apenas suma 21 unidades en la Liga Profesional. Más allá de esa serie negativa, el vasco se destaca en casi todos los encuentros. Es uno de los indispensables de un equipo que no arranca.

Marcó dos goles, es el creador de la pausa y la convicción ofensiva y hasta lleva la cinta de capitán. Todo en un puñado de semanas. Si el optimismo reaparece por San Lorenzo, se trata exclusivamente por el español, que tuvo un gesto noble horas atrás. Y lanzó una declaración que conmovió al mundo San Lorenzo, habitualmente desgastado por resultados negativos y penurias económicas.

En muy poco tiempo Iker Muniain se dio cuenta la falta de referentes que tiene el plantel de #SanLorenzo y empezó a ocupar ese rol.



Visitó a los juveniles en la pensión de San Lorenzo, participó del taller de comunicación y, lo más valioso, se muestra siempre como uno más. Cero actitud de divo.

Respondió preguntas de las jóvenes promesas, como si fuese una conferencia de prensa, contó anécdotas del fútbol español y también brindó consejos para los más chicos. “Estoy muy feliz de estar acá. Yo un día fui como uno de ustedes cuando estuve cuatro o cinco años en la pensión del Atlethic de Bilbao. Sé lo que es dejar la familia, vivir con otros chicos. Los sacrificios y el esfuerzo que todo requiere”, comentó, en un primer momento.

Se refirió a los primeros días en nuestro país. Se inclina, casi siempre, por el lado positivo de ser parte de una experiencia enriquecedora. “Me gustaba cómo viven aquí el fútbol. Los futbolistas, las hinchadas… era algo que me llenaba por dentro. Se dio la oportunidad de San Lorenzo y me hizo realmente feliz”, contó.

De pronto, hizo delirar a Boedo y más allá. Con una declaración que no estaba en la órbita de nadie. Suele tirar magia en el campo de juego, aunque no de esta magnitud fuera de escena. “Desde el primer día que vine aquí me di cuenta que había acertado con la decisión. Estoy muy feliz de pertenecer a este gran club y cada día estoy enamorándome un poco más de este club y de su gente”, expuso.

El mediocampista español afirmó días atrás que “es un orgullo muy grande” ser el capitán del conjunto de Boedo, a casi dos meses de haber llegado a la Argentina. El exjugador del Athletic Club de Bilbao arribó a principios de septiembre y, desde aquel entonces, atravesó por el calor de la hinchada sanlorencista, malos resultados, la renuncia del entrenador Leandro Romagnoli y hasta el apriete que sufrió el plantel por parte de la barra brava.

Sin embargo, no todas fueron malas ya que en el triunfo ante Barracas Central por 1 a 0, Russo decidió que el futbolista vasco sea el capitán. Sobre el nuevo rol que le toca cumplir, el mediocampista afirmó: “Llevar la cinta, el brazalete, de capitán de este gran club es un orgullo muy grande; también es una responsabilidad. Se decidió en la última charla que tuvimos en el hotel antes de venir para el estadio. Tener el brazalete de capitán, la cinta de capitán, es una responsabilidad en todos los aspectos”.

Y fue más allá: “Trataré de hacer de la mejor manera, siempre decidido, defendiendo a mi equipo, a mis compañeros, a mi club, a la hinchada, a todos. Y bueno, estamos aquí para eso, para ayudar a crecer a San Lorenzo y salir de la situación en la que estamos”.

El necesitado San Lorenzo visitará este viernes al duro Central Córdoba, en Santiago del Estero, en la continuidad de la vigésima fecha de la Liga Profesional. El encuentro tendrá lugar en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero desde las 19, con el arbitraje de Pablo Echavarría, que será secundado desde el VAR por Sebastián Martínez y, será televisado por la señal deportiva TNT Sports.

