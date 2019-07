Imparable: Serena Williams va a la caza de otra leyenda en Wimbledon

Serena escribe la historia en cada uno de sus pasos Fuente: Reuters

LONDRES.- Fue un trámite que ni siquiera llegó a la hora de partido: Serena Williams derrotó a la checa Barbora Strycova por 6-1 y 6-2 y se medirá en la final de Wimbledon con la rumana Simona Halep, que se deshizo fácilmente de la ucraniana Elina Svitolina, al vencerla por 6-1 y 6-3.

La norteamericana buscará mañana igualar el récord de la australiana Margaret Court, que consiguió 24 títulos de Grand Slam durante las décadas del '60 y '70. Serena dejó pasar dos chances para alcanzar en la estadística a la leyenda oceánica: primero, al caer en el partido decisivo de Wimbledon 2018 frente a la alemana Angelique Kerber y luego ante la japonesa Naomi Osaka en el US Open, que terminó en escándalo por sus quejas al umpire.

Se trata de un año de altibajos para Williams, con enfermedades y lesiones que la habían limitado a jugar solo 12 partidos hasta la semana pasada. Tras una derrota en la tercera etapa en Roland Garros el 1° de junio, se quedó en Francia para un tratamiento médico y finalmente pudo entrenarse sin dolores en la preparación para Wimbledon. Ahora, busca su octava corona, después de sus victorias en 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 y 2016.

"Me siento mejor que al principio del torneo, voy mejorando partido tras partido", afirmó la estadounidense, de 37 años. "Me gusta lo que hago y todas la mañanas me levanto para sentirme en forma. Conmigo las cosas van día a día, ya lo saben. Estoy lejos de ser perfecta", afirmó, en referencia a su actitud frente a la vida.

La menor de las Williams está a una victoria del récord, que busca desde que en 2017 ganó el Abierto de Australia. Tiempo después hizo una pausa para tener a su hija, Alexis Olympia, y no volvió a la competición hasta hace poco más de un año.

Williams llegó a la final, se enfrentará con Halep y buscará alcanzar a la gran Margaret Court Fuente: AFP

En el primer turno, parecía que Halep se encaminaba a una larga tarde cuando su semifinal arrancó con un par de games que abarcaron 32 puntos en 20 minutos. Aunque la rumana se destaca frente a los apremios, y pronto empezó a dominar hasta tener un control total de la situación.

La ex número 1 ganó el match con un break en el último game. "No fue tan fácil como lo muestra la pizarra", dijo Halep, que tuvo una ventaja de 26-10 en winners. Y se refirió al choque contra Serena. "He jugado muchos partidos contra ella, muchos de ellos fueron ajustados", dijo la rumana, que solo ganó uno de sus diez enfrentamientos, en 2014.

"Ahora creo que tengo la posibilidad de ganar, me siento más fuerte mentalmente", aseguró la talentosa jugadora, con confianza.ß