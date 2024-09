Iñaki Basiloff ganó el oro en natación y le dio la primera dorada a la Argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024

Escuchar

Iñaki Basiloff hizo historia este sábado al conseguir la medalla de oro en los 200 metros combinados en la categoría SM7 en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Esta fue no solo su primer podio paralímpico, sino también la primera medalla dorada para la delegación argentina . “Lo soñé muchísimas veces. No puedo pedir más”, comentó en diálogo con el Comité Paralímpico Argentino.

El neuquino ganó con un tiempo de dos minutos y 29,81 segundos, donde superó al ucraniano Andrii Trusov, que quedó en el segundo puesto, por solo 12 centésimas. La carrera fue intensa y la resolución no estaba clara hasta el último segundo. “La verdad no me lo esperaba. Cerré la carrera con lo que me daba. En pecho vi que estaban los otros cerca y dije ‘es mi momento’. Estaba muy nervioso, hice lo que pude y salió espectacular”, señaló Basiloff. El tercer lugar en el podio también fue para Ucrania con Yevhenii Bohodaiko, que tuvo un tiempo de 2 minutos y 37,99 segundos. “Poder ver al resto y acercarme me dio energía para terminar más rápido todavía”, agregó.

El nadador ucraniano Andrii Trusov, medallista de plata, el nadador argentino Iñaki Basiloff, medallista de oro, y el nadador ucraniano Yevhenii Bohodaiko, medallista de bronce (Foto de JULIEN DE ROSA / AFP) JULIEN DE ROSA - AFP

Entre los argentinos victoriosos en esta edición se encuentran Antonella Ruiz Díaz y Juan Samorano, que ganaron medallas de bronce en Lanzamiento de Bala en la clase F41 y en la categoría K44-70 kilógramos de parataekwondo, respectivamente. Ambos habían conseguido ese mismo premio en los Juegos de Tokio.

Basiloff cosechó su primera medalla luego de un buen desempeño en los juegos de 2020, donde obtuvo cuatro diplomas olímpicos, pero no llegó al podio. Los reconocimientos fueron en 400 metros libre y 200 metros combinados -en ambas finalizó en cuarto puesto- y en 100 metros espalda y 50 metros mariposa -donde terminó séptimo-, todos en la categoría S7.

El nadador de 23 años, representante del River Plate, viene de una racha de triunfos en la prueba de 200 metros combinados en las últimas competiciones. Entre ellas, ganó tres medallas de plata en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023 y Lima 2019 y en el Mundial de 2022. También ganó una medalla de bronce en el Mundial 2023.

Aún así, este lunes competirá en la prueba de 400 metros libre de S7, donde pone todas las fichas porque obtuvo grandes triunfos, entre los que se encuentran dos medallas de oro (Mundial 2022 y Juegos de Santiago), una de plata (Mundial 2023) y una de bronce (Juegos de Lima). Tras dicha prueba, le esperan dos más. Una el martes, por los 100 metros espalda, y el sábado, con 50 metros mariposa.

Los triunfos argentinos en los Paralímpicos de París

Antonella Ruiz Díaz se llevó la medalla de bronce.

Las primeras medallas para el país aparecieron el viernes una atrás de la otra. Primero fue Antonella Ruiz Díaz, que ganó en lanzamiento de bala luego de obtener una marca de 9,58 metros en la clase F41. La entrerriana obtuvo el mismo resultado que en los Juegos de Tokio. En esta oportunidad, la acompañaron en el podio Kubaro Khakimova, que fijó 10,36 metros y obtuvo la medalla de plata, y Raoua Tlili, que tuvo un 10,40 y se llevó el oro.

Juan Samorano también repitió medalla en Taekwondo, donde venció a Javokhir Alikulov, de Uzbekistán, en su último combate. Para llegar ahí, primero le ganó al tailandés Tanapan Sotthiset, lo que le permitió clasificarse a cuartos de final, donde perdió con el japonés Shunsulke Kudo. Aún así, pudo pelearla en el repechaje donde triunfó frente al georgiano Giorgi Nikoladze.

Además, la nadadora Daniela Giménez y la atleta Rosario Coppola ganaron diplomas paralímpicos tras salir octavas en sus disciplinas.

