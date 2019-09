Beccacece da indicaciones mientras Sánchez Miño va a realizar un lateral Fuente: FotoBAIRES

No son nuevas las quejas de Sebastián Beccacece por el calendario que le tocó a Independiente, especialmente cuando Conmebol programó la serie por la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle en una fecha que lo obligó a postergar el encuentro con Newell's por la Superliga y le restó tiempo para acomodar los refuerzos que fueron llegando. En los 31 días de agosto, el Rojo disputó ocho cotejos por tres competencias. En Paraná, frente a Patronato, cerró el mes como lo había empezado en Quito frente a Universidad Católica: con una derrota.

A esas excusas este sábado le agregó el lamento por el estado del campo del Presbítero Grella, donde Patronato le ganó 1-0 y lo dejó con seis puntos en cuatro partidos (adeuda una fecha). El director técnico de Independiente se justifica, pero tiene escasa autocrítica por el bajo rendimiento del equipo: "No me voy preocupado, sí con bronca, como los chicos. En este mes tuvimos un montón de partidos. Hicimos un esfuerzo notable hasta el final, la búsqueda fue infinita, por ahí sin demasiada claridad. Asumimos el riesgo todo el tiempo, a pesar del estado del campo, que influye mucho, no ayudó para nada en la precisión de los pases. El grupo al menos merecía un empate. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil y no concretar al principio cambia el desarrollo. Nos falta regularidad de visitante".

El entrenador hizo un llamado a la mesura: "No tenemos que perder de vista lo que estamos construyendo, la idea de juego. Hay que ajustar muchas cosas, nos vendrá bien el receso". La dirigencia invirtió en el reciente mercado de pases 15,5 millones de doláres en refuerzos, de los cuales este sábado fueron titulares Lucas Romero (el más caro, casi 4,5 millones), Alexander Barboza (reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo por un golpe en la cabeza que le adomecía la pierna izquierda) y Sebastián Palacios; a los 12 minutos de la segunda etapa ingresó Cristian Chávez y Andrés Roa se quedó en el banco. El próximo partido de Independiente será el sábado 14, ante Lanús.