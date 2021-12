Internaron de urgencia al presidente de San Lorenzo, Horacio Arreceygor y debió ser operado

El presidente de San Lorenzo y secretario general de SATSAID, Horacio Arreceygor, fue sometido a una operación luego de haber sido internado de urgencia en la clínica porteña San Camilo por un cuadro agudo de apendicitis.

La información fue confirmada por la cuenta oficial de Twitter del Club Atlético San Lorenzo de Almagro y también por integrantes del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) que dialogaron con LA NACION.

Esta tarde, el presidente Horacio Arreceygor fue sometido a una intervención quirúrgica, a raíz de un cuadro de apendicitis.



La misma se realizó de manera exitosa y el directivo se encuentra recuperándose, en muy buen estado.



Le deseamos una pronta mejoría. pic.twitter.com/j2HWqo5MLp — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 21, 2021

Arreceygor fue sometido a una intervención quirúrgica durante la tarde y, según informó el club en sus redes, la operación fue exitosa y el dirigente se recupera “en muy buen estado”.

La apendicitis es la inflamación del apéndice, un tubo cerrado de tejido que se encuentra unido al intestino largo en la parte inferior derecha del abdomen. Es un problema que puede ser de extremo riesgo si no se detecta a tiempo, no obstante las operaciones de esa índole no suelen traer complicaciones.

Se espera que Arreceygor permanezca internado hasta el miércoles 22 y luego sea dado de alta para poder continuar con la rehabilitación en su domicilio.

Arreceygor inicialmente era el vicepresidente 1°, pero quedó como máxima autoridad del club de Boedo en mayo de este año luego de que Marcelo Tinelli solicitara una licencia por un año. En las últimas semanas se habló de la posibilidad de que el conductor de TV regrese a cumplir su función, pero por el momento no parece haber nada decidido.

Durante la jornada del martes, Arreceygor estuvo en la sede del club para resolver la compra de un millón y medio de dólares a fin de realizarle un giro al club chileno Palestino para levantar la inhibición que esta entidad dispuso por una deuda por el pase del zaguero Paulo Díaz, hoy en River Plate.