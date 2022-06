Jimmy Fallon le preguntó a Kareem Abdul-Jabbar cuál es su salsa favorita de hot-dogs y su respuesta sorprendió a todos

El ex basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar no solo se destacó dentro de un campo de juego, sino que también maneja un buen cintureo, como en sus viejos tiempos como jugador, para declarar ante las cámaras y deslizar declaraciones que sorprenden a sus interlocutores. Actualmente, de 75 años, el deportista que se desempeñaba como pívot, dividió su carrera en dos equipos míticos de la liga estadounidense de baloncesto como Milwaukee Bucks entre 1969 y 1975, y en Los Angeles Lakers de 1975 hasta 1989.

Con veinte años de carrera y el récord de ser el jugador que más puntos anotó en la NBA con 38.387, el nacido en Nueva York visitó los estudios del programa The Jimmy Fallon Show. Allí se sometió a un segmento donde debió responder a las inquietudes de Fallon. En un extenso mano, que pasó por diferentes temáticas de conversación, llegó una pregunta en cuestión que no apuntaba a cuestiones deportivas, sino más bien rutinarias del día a día.

“¿El mejor aderezo para un hot-dog?”, soltó el periodista y con su típico humor ácido, Abdul-Jabbar respondió: “Las lágrimas de los Celtics en 1985 cuando perdieron las finales contra Los Lakers”. Del otro lado, la carcajada se apoderó del plano de la cámara, con la complicidad del exbasquetbolista y los aplausos del público presente en el estudio de televisión.

La respuesta polémica de Kareem Abdul-Jabbar a Jimmy Fallon

En ese año, Los Angeles Lakers y los Boston Celtics protagonizaron unas contiendas deportivas que excedieron el campo de juego y envalentonaron a los fanáticos que causaron una grieta en la sociedad. Este espectáculo deportivo no solo contribuyó a que la rivalidad sea aún más fuerte, sino que también colaboró directamente para que la NBA levantara exponencialmente su audiencia.

Siendo uno de los jugadores más representativos de la historia de la competencia, Abdul-Jabbar siempre demostró ser un jugador sumamente competitivo y referente de los equipos que se fueron conformando en las temporadas donde él estuvo en actividad. Aquellos encuentros finales para los Lakers marcaron un hito histórico para la institución, ya que vencieron por primera vez a los de Massachusetts en unas eliminatorias por el título.

En el sexto partido de la serie, los Celtics tuvieron un gran rendimiento al vencer 148-114, pero su suerte ya estaba echada, porque los Lakers, con un inspirado Jabbar a la cabeza, se quedaron con un marcador global de 4-2. El dato histórico que también se derribó por esas fechas es que Boston, quien hace las veces de local en el Garden, nunca había perdido hasta ese momento una final contra un rival en su recinto, lo que provocó una derrota también simbólica e inolvidable.

Kareem Abdul-Jabbar fue nombrado MVP- mejor jugador- de las Finales de la NBA, siendo este su segundo premio personal en una competición -el primero lo logró en 1971-.

Por otra parte, en otra de las preguntas del ping-pong, el invitado fue consultado sobre quién era el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos y las opciones fueron Michael Jordan y LeBron James: “El comité GOAT (Greatest Of All Time, traducido al castellano: “El mejor de todos los tiempos”) se reúne en secreto, Así que eso es algo que nunca sabremos, pero si LeBron (James) rompe mi récord el próximo año (máximo anotador NBA), ese será un último récord del que no tendré que preocuparme nunca más”.