Jorgelina Cardoso habló sobre la posibilidad de que Di María juegue un partido más con la Selección

La despedida de Ángel Di María de la selección argentina en la final de la Copa América este domingo emocionó a todos los hinchas albicelestes en el Hard Rock Stadium de Miami y otros cientos de miles que miraban a través de la pantalla. Sin embargo, Jorgelina Cardoso -esposa del jugador de 36 años- dejó entrever la posibilidad de que el recorrido del rosarino en el equipo de Lionel Scaolini todavía no llegó su último round.

“Escuché que quieren hacer un partido de despedida acá”, dijo en diálogo con radio La Red, refiriéndose a la posibilidad de que “Fideo” participe del partido contra Chile de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en septiembre en el estadio Mâs Monumental.

Y marcó: “No sé si va a ser así. La idea es buenísima, se lo merece él y la gente que no pudo viajar a la Copa América para verlo. A él gusta la idea también, así que viajaría si es que se hace ”.

El matrimonio Di María protagonizará el documentar "Romper la pared" que se estrenará en Netflix.

Por otro lado, sobre el momento en que supo que su marido se iba a retirar de la selección, reveló que fue “muy emocionante”, pero remarcó que se trató de una decisión que tomó él solo. “Todo lo que tenga que ver con su trabajo lo decide él, solamente él. Yo estoy para apoyar y acompañar”, agregó y sumó: “Cuando ganamos el Mundial él dijo ‘hasta acá llegamos’, y ahí fueron sus compañeros los que le dijeron que había que disfrutar lo lindo y por eso se quedó hasta la Copa. Lo hizo perfecto”.

“Me tendría que ir del grupo de mujeres de la selección. Estoy desde el 2009, así que estoy en un montón de grupos, pero me tengo que ir. Queda mal que me quede”, bromeó.

A 16 años de su debut en el seleccionado mayor, y tras haberse consagrado como Campeón del Mundo y Bicampeón de América, la historia de Di María llegará a una plataforma de streaming. Netflix fue el encargado de llevar adelante una producción llamada “Romper la pared”, que se estrenará el 12 de septiembre. “Si estás llorando ahora, lo que vas a llorar cuando se estrene la serie”, aseguraron desde la cuenta oficial sobre la serie documental que reapsa la vida y la carrera futbolística del rosarino.

Ángel Di María junto a su muje y sus hijas, Mía y Pía.

“Tiene que haber una parte mala; no existe una película en donde todo sea perfecto y en la vida real no es así tampoco”, expresó Cardoso sobre los momentos duros que retrata la producción y dijo: “Hubo muchas veces en las que lo tuve que contener porque fueron meses y años en donde lo mataban. No es que siempre quiso dejarlo, pero fue muy duro porque le pegaban en el piso: venía mal por perder finales, se lesionaba y nadie tenía piedad . Le pegaban en el piso y a muchos de sus compañeros también. Muchas veces lo sacudí porque no era el momento de tirar la toalla. Fue muy difícil pero lo logró”.

Y resaltó: “Todavía falta: no se acabó su carrera, se acabó la Selección. El documental te hace recordar los momentos duros de su infancia, en donde la pasó no sé si mal -porque eran muy felices y unidos-, pero sí el sufrimiento del trabajo... No fue el único, pero a él le toca contarlo por su fama”.

