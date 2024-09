Jorgelina Cardoso reveló la vez que una mujer intentó seducir a Di María y el inesperado desenlace tras ese momento

Escuchar

Este jueves 12 de septiembre se estrenó la serie Ángel Di María: Romper la pared. La misma tiene lugar en la plataforma Netflix y cuenta con tres capítulos de 55 minutos de duración. Con la premisa de contar la historia de vida del jugador rosarino, la producción establece una línea de tiempo que arranca en sus primeros pasos como jugador profesional en Rosario Central hasta su gol histórico en la final ante Brasil, en la Copa América 2021, que valió un título y el fin de una sequía de resultados negativos con la selección argentina.

Con una recopilación de historias inéditas, una de ellas tuvo lugar cuando Di María fue traspasado desde el Benfica de Portugal al Real Madrid, una de las instituciones más reconocidas del fútbol que pagó 80 millones de dólares por su pase.

Ángel Di María jugó entre los años 2010 y 2014 en el Real Madrid

Según los testimonios de Di María y su esposa Jorgelina Cardoso, cuando el Fideo llegó por primera vez al aeropuerto de Barajas para firmar con el Real Madrid, el futbolista se vio seducido por una mujer que encontró en un ascensor. “Bajamos del avión, vamos caminando, estamos por subir a un ascensor y se acerca una mina y me dice ‘tomá mi número’ y me da el papelito con su teléfono”, explicó el Fideo, sobre este momento completamente incómodo para él ya que ahí estaba con Jorgelina y recién empezaba su noviazgo.

Con el relato del propio deportista, Di María aclaró qué sintió en ese momento y el destino que le dio el papel con el número de la mujer: “Me quería matar, por dentro decía ‘no me puede pasar esto el día que llego’. Me dio el papel y directamente se lo di a Jorgelina. Ella lo rompió y lo tiró. Ahí ella ya arrancó mal”.

La extraña situación que vivió la pareja al llegar a España Instagram Jorgelina Cardoso

Justamente Jorgelina, quien también participó activamente dentro de la serie con sus testimonios, manifestó que esa situación la descolocó completamente y hasta pensó en volver a Rosario. “Cuando agarro el papel estaba el teléfono con el nombre de la mina. Yo digo ‘me voy a Rosario, esta vida de novia de futbolista no la voy a soportar’. Porque no soy celosa, pero tampoco esto. Se lo quiso levantar adelante mío. Me dije ‘¿me quedan diez años de esto? No voy a aguantar ni un poco’”.

A raíz de esta situación que descolocó a Di María y Cardoso, el delantero, quien en ese entonces había dado sus primeros pasos como jugador de la selección argentina, decidió reconquistar a su pareja pidiéndole casamiento.

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso se casaron en 2011

“Me pregunté ‘¿qué hago con este tipo que me dice quedate porque me muero si te vas, me muero si no estoy con vos’. Yo no me quería quiero casar, era mucha información de golpe. Y bueno, me quedé. Esto fue en 2010 y al año siguiente nos casamos”, aclaró Jorgelina, quien al año siguiente, en 2011, se casó con Di María en la Catedral de Rosario, en una ceremonia íntima y exclusiva.

Una vez atravesado el altercado, la pareja tuvo dos hijas llamadas Mía y Pia, quienes acompañan al matrimonio a todos lados e incluso estuvieron presentes en un momento importantísimo de la carrera de Di María: la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, que se convirtió en un hito inolvidable para la carrera de un deportista que se retiró de la selección argentina por la puerta grande.

LA NACION