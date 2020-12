José Mourinho Fuente: AFP

El director técnico de Tottenham, José Mourinho, agotó su paciencia por el tiempo de espera dispuesto por la Premier League para decidir si se disputaba el partido entre su equipo y Fulham por la aparición de casos de coronavirus en el conjunto rival.

"Partido a las 6 pm. Todavía no sabemos si jugamos. La mejor liga del mundo", escribió Mourinho en Instagram antes de que, finalmente, se cancelara el encuentro. The Special One acompañó su texto con un video suyo y de los futbolistas en la concentración esperando por la deliberación final.

En la filmación, el experimentado entrenador hizo zoom en la hora que reflejaba el televisor (2 de la tarde).

Finalmente, la organización esclareció el tema con un comunicado donde dio por suspendido el partido correspondiente a la 16° jornada de la Primera División de Inglaterra: "El partido entre Tottenham Hotspur y Fulham, previsto para que se jugara a las 18:00, fue pospuesto por el Consejo de la Premier League en una reunión esta tarde".

"Fulham alojó un pedido en el Consejo de la Premier League para reacomodar el fixture por un significativo aumento de casos de COVID-19 y de jugadores que hoy presentaron síntomas (...). El Consejo de la Premier League consultó a su equipo médico y la decisión de posponer el juego fue tomada como precaución y con la saud de los jugadores y de los staff como prioridad. Ahora, el grupo volverá a ser testeado", agrega el texto emitido por la liga.

Tottenham marcha en la séptima posición del torneo inglés, tras un arranque promisorio. Su último triunfo fue el 3 de diciembre en el clásico ante Arsenal por 2-0.