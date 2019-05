La clásica celebración de Del Potro luego de cada triunfo Fuente: AP

José Luis Domínguez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2019 • 07:48

Juan Martín Del Potro sigue su curso en Roland Garros 2019, luego de su debut exitoso ante el chileno Nicolás Jarry en cuatro sets. En la segunda rueda se enfrentará mañana con el japonés Yoshihito Nishioka, con el que registra un antecedente cercano: lo derrotó en la primera rueda de Delray Beach, en febrero pasado.

El tandilense recordó aquel cotejo que ganó en dos sets: "Es muy rápido y sólido desde el fondo; al ser zurdo también tiene otros ángulos y creo que va a ser difícil. Acá todos juegan bien, hay sorpresas todo el tiempo. Ojalá el partido pase más por mi lado y no tanto como lo que pasó contra Nicolás Jarry". Será otra oportunidad para que Del Potro sume minutos, dé otro paso en la rehabilitación, y se sienta cada vez más competitivo.

En Roland Garros, Delpo defiende 720 puntos por haber llegado a las semifinales hace doce meses. Si no revalida esa cifra, podría salir del Top 10 y caer cuatro o cinco posiciones. Es una posibilidad que la Torre contempló, al contarle hace unos días a LA NACION que este 2019 no era un año para pensar en el ranking.

Por si hacía falta, lo repitió ayer: "El objetivo principal es todavía mi rodilla, mi salud. No veo la hora de estar al ciento por ciento para la segunda mitad del año. Recién cuando esté de nuevo en forma podré concentrarme en los resultados, en los torneos, en el calendario y en las distintas superficies". A partir de esa confesión, quizá Roland Garros no esté dentro de las metas de un año particular, que para el tandilense empezó casi cinco meses después del resto, pero eso no significa darlo por perdido ni mucho menos. Con pasos cortos, Del Potro busca crecer sobre la tierra batida de París.

El primer paso de Del Potro sobre el polvo de ladrillo parisino fue un triunfo edificado de menor a mayor por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4 sobre el chileno Nicolás Jarry en el estadio Suzanne Lenglen. Aquí es donde entran los matices: el encuentro se jugó dentro de un clima cambiante, en el que alternaron sucesivamente la lluvia, dos minutos de sol, nuevamente la llovizna, otro poco de cielo despejado, algunos minutos con fuertes ráfagas de viento, y al fin, la calma. Eso fue lo que rodeó por la parte alta las 2h7m de acción en el Lenglen. Luego, otros factores: era el primer partido entre ambos, con un Jarry similar en formato (misma altura y contextura) que admitió tomar como modelo a Del Potro, y el argentino se vio sorprendido y desbordado en el arranque. En la medida que el tandilense "le sacó la ficha" al jugador chileno, empezó a dar vuelta el partido.

La derecha incisiva de Del Potro ante Jarry Fuente: AFP

Lo que se vio ante Jarry es que Del Potro todavía regula los desplazamientos. No exhibió demasiada movilidad, y en varios puntos eligió no exigirse. De todos modos, el tandilense destacó que no tiene problemas en la rodilla derecha, donde sufrió la fractura de la rótula en octubre pasado. "Estoy bien, vengo sumando día a día, bancando entrenamientos, partidos. Es el objetivo de estos tres torneos que quería jugar (con Madrid y Roma). Después de Roland Garros haremos un balance y nos pondremos nuevos objetivos si termino sano. Voy haciendo la transición de la rehabilitación a enfocarme de lleno en el tenis y en los resultados. Por ahora, mi forma de jugar se adapta al proceso de recuperación, por eso en algunos puntos no arriesgué demasiado el físico. Pero a medida que avanzás, el margen para hacer eso se achica y después hay que exigirse a fondo como lo hice contra Djokovic en Roma. El cuerpo me está acompañando y ojalá pueda seguir evolucionando", explicó.

Y casi de inmediato, reconoció los esfuerzos que hace para seguir: "En un día como el del martes, mi actividad termina a las 9 de la noche. Entre la rodilla, la muñeca. tengo varias horas de rehabilitación. Pero aprendí a convivir con estas cosas. Es parte de mi vida, de mi carrera, y no me lo tomo con gracia, pero sí como parte de mi rutina. También tengo otro día para recuperarme y sentirme lo mejor posible para la próxima ronda y lo que viene".