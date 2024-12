Juan Román Riquelme habló de todos los temas de Boca: el Mundial de Clubes, las críticas, el Consejo de Fútbol y el refuerzo que ya llega

Juan Román Riquelme, el presidente de Boca, se mostró muy confiado con respecto al próximo Mundial de Clubes al declarar que es “el club más grande del mundo” y que está dispuesto a “competir contra todos” para demostrar la jerarquía internacional del club xeneize.

“Somos el club más grande del mundo y nosotros siempre queremos competir contra todos”, aseguró Riquelme en declaraciones radiales un día después del sorteo del Mundial de Clubes 2025. “Para nosotros es un orgullo y una felicidad poder estar en el Mundial de Clubes, eso es lo primero. Y segundo, una felicidad también los equipos que nos tocaron, son todos equipos de un nivel muy alto. Sabemos que la competencia va a estar muy linda y nosotros tenemos confianza”, le dijo el presidente a radio La Red sobre el certamen y lo que será la aventura xeneize.

Juan Román Riquelme, con Delgado y Cascini, en el sorteo del Mundial de Clubes

El equipo está en plena construcción, al mando de Fernando Gago. Tanto es así, que todavía no tiene asegurada la participación en la próxima Copa Libertadores. Riquelme también destacó de manera positiva que les hayan tocado rivales como Benfica y Bayern Munich en el Mundial de Clubes 2025, en una de la zonas más difíciles del moderno torneo, que se jugará a partir de mediados de junio próximo.

“Cuando uno es futbolista sueña poder enfrentar a los equipos más grandes del mundo para ver si lo puede hacer bien, para ver si es capaz de competir con los mejores”, advirtió. Y rápidamente recordó el pasado, cuando se vistió de pantalones cortos. “Yo defendía los colores de Boca, que ya necesitaba la altura de jugar por lo mejor. Creo que nos ha ido bastante bien y ojalá que ahora los muchachos puedan estar con la misma ilusión y que podamos competir en este gran torneo de la mejor manera”, sentenció.

El momento de Boca, en el Mundial de Clubes

Boca será parte de un grupo con Bayern Munich, Benfica y Auckland City, sellado el sorteo para el nuevo Mundial de Clubes. El conjunto xeneize tendrá su primer encuentro ante el Benfica de Portugal que cuenta con varios argentinos como Nicolás Otamendi y Ángel Di María, campeones del mundo en Qatar.

Luego jugará ante el equipo oceánico, Auckland City, de Nueva Zelanda, y ante el más complicado, al menos en un principio del grupo, el Bayern Munich, con quién ya jugó y perdió una final Intercontinental en el año 2001.

Al mismo tiempo, se refirió a algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad. El delantero chileno Carlos Palacios dejará Colo Colo para convertirse en los próximos días en refuerzo de Boca, fue uno de los anuncios del ex número 10.

Viernes de fútbol ⚽️ pic.twitter.com/GWTmNr0wnp — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 6, 2024

“Estamos en los últimos detalles, la semana que viene creemos que Carlos (Palacios) va a estar en Buenos Aires haciéndose los estudios médicos”, indicó Riquelme. El delantero chileno tiene debilidad por los colores xeneizes. “Si va todo como pensamos, será el primer refuerzo de Boca y por ahí estará mirando el partido contra Independiente en la Bombonera”, añadió el exfutbolista que está al frente del popular club argentino y que en las últimas semanas recibió duros cuestionamientos en las redes sociales por el deslucido andar del equipo en 2024.

Boca se enfrentará este domingo a Newell’s por la penúltima jornada de la Liga Profesional, mientras que cerrará el año el siguiente fin de semana con el citado clásico como local frente a Independiente. Ambos partidos son claves para las aspiraciones xeneizes de ingresar en la próxima Copa Libertadores.

Carlos Palacios, con la camiseta de Chile, frente a Julián Alvarez, en un choque por las eliminatorias Marcelo Endelli - Getty Images South America

Carlos Palacios, de 24 años, cuyo pase pertenece en partes iguales a Colo Colo y Vasco da Gama, pasará al fútbol argentino a cambio de 4.800.000 de dólares, según reportes de la prensa local. Palacios inició su carrera en Unión Española, luego pasó por Internacional y Vasco da Gama, en Brasil, y llegó en 2023 al Cacique, donde se coronó campeón de la última liga chilena, al mando de Jorge Almirón.

Al mismo tiempo los fanáticos no están conformes con el rendimiento de algunos futbolistas. Entre ellos, Sergio Romero es uno de los principales apuntados. Y Riquelme fue tajante. “Romero tiene contrato hasta diciembre 2025. Cuando no renovaba era porque no renovaba. Ahora se tiene que ir...”, disparó el máximo dirigente del club xeneize.

Riquelme, en el palco de la Bombonera LA NACION/Gonzalo M. Colini

Sobre el mercado de pases, sostuvo: “Fernando (Gago) está muy pendiente de eso con Marcelo (Delgado), Raúl (Cascini) y Mauricio (Serna). Me da risa que del Consejo hablan todo el día y no paran de trabajar. No se toman vacaciones hace cinco años. Están pendientes de los temas del equipo. En algunas posiciones tenemos que reforzarnos y esperamos hacerlo bien. Confío en los muchachos del Consejo y en el entrenador. Ojalá podamos armar un gran equipo para que la gente esté contenta y se sienta identificada con el equipo. ¿Mallo y Campaz? No, no. Solo tenemos la ilusión de que Palacios esté en Buenos Aires la semana que viene”.

Riquelme no quiso dar nombres, pero sí dejó en claro que Boca se reforzará para 2025. Según se supo, el entrenador Gago pretende dos marcadores centrales, un volante central (Aníbal Moreno, de Palmeiras), un enganche y un delantero. Además de Carlos Palacios, podría llegar otro atacante si es que Miguel Merentiel emigra a Toluca, de México.

