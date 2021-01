"Pienso que hará falta ver los progresos logrados", dijo el magnate estadounidense Fuente: Archivo

Bill Gates está comprometido en el estudio del avance de la pandemia. Y dentro de este contexto, interesado acerca de la suerte que corre la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La agencia japonesa de noticias Kyodo dialogó con el creador de Microsoft sobre las vacunas y cómo las estrategias mundiales de inoculación podrían sostener la cita deportiva, cuya realización pende de un hilo.

"Pienso que es todavía posible (organizar los Juegos como está previsto) si las cosas van bien", opinó el filántropo estadounidense. "Pienso que hará falta ver los progresos logrados con las vacunas", agregó. Gates, a través de la Fundación Bill and Melinda Gates, está muy involucrado en los procesos de investigación para la creación de las vacunas contra el coronavirus.

Bill Gates se puso la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus Fuente: Archivo

Sin embargo ahora, los Juegos, cuyo comienzo está previsto para el 23 de julio, corren el peligro de ser cancelados definitivamente. La situación sanitaria del mundo es la principal razón de peso para que la competencia no se lleve a cabo. Pero además, una encuesta realizada en las calles de Japón por la agencia pública NHK, midió la voluntad de la ciudadanía para que su país realice un evento de semejante magnitud: un 32 por ciento está a favor de cancelarlos; un 31 por ciento apoya la realización.

Por si fuera poco, Japón hoy se encuentra en el peor pico de la pandemia desde la detección de su primer caso, allí por el 16 de enero del 2020. En consecuencia, el gobierno de Yoshihide Suga decretó un nuevo estado de urgencia en varias prefecturas del país, dentro de las cuales está incluida Tokyo.

La logística planeada para los Juegos, si se realizan

En caso de que se lleven a cabo, se prevé que 10 mil médicos y enfermeros trabajen durante la realización de los Juegos. "Estamos intentando obtener el personal médico necesario, unas 10.000 personas, pidiendo a médicos y enfermeros que trabajen cinco días por semana durante los Juegos", dijo ante el Parlamento la ministra encargada del evento deportivo, Seiko Hashimoto.

En caso de que se lleven a cabo, se prevé que 10 mil médicos y enfermeros trabajen durante la realización de los JJOO Fuente: AP

Hasta el día de hoy, el coronavirus no le causó consecuencias severas a Japón, donde se registraron 5000 decesos en un año -una cifra no tan preocupante si se la compara con las más de 400 mil de EEUU-. No obstante, las autoridades sanitarias niponas advirtieron que un evento de tal tamaño como los Juegos Olímpicos puede desencadenar una ola de contagios sin precedentes.

Una mujer con una mascarilla protectora, luego de un brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19), pasa junto a los anillos olímpicos frente al Museo Olímpico de Japón en Tokio, Japón. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS/Athit Perawongmeth

La primera prueba de práctica del evento podría ser aplazada

Se estimaba que del 4 al 7 de marzo tenga lugar el evento de prueba de natación artística. Aunque en las últimas horas, pasó a ser de público conocimiento la posibilidad de que sea aplazada para abril, o mayo. El estado de emergencia en Tokio -que durará, al menos, hasta el 7 de febrero- y otras medidas de prevención sanitaria, son los principales motivos para el cambio de fecha de los primeros testeos.

Peatones en Tokio, 24 de julio de 2020 Fuente: Archivo - Crédito: Noriko Hayashi/The New York Times

Asimismo, la exención acordada con los atletas, para que puedan entrenar en Japón, fue suspendida hace unas dos semanas. Varios medios informaron que la FINA (Federación Internacional de Natación) y la federación japonesa de la misma disciplina, argumentaron que las restricciones sanitarias complicarían la realización de la prueba.

De no cambiar nada, se prevé que los Juegos comiencen el 23 de julio; y los Juegos Paralímpicos se desarrollen del 24 de agosto al 5 de septiembre.

¿Qué va a pasar con Paris 2024?

En París afirman que sus Juegos se harán "pase lo que pase en Tokio". Tony Estanguet, presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, se lo confirmó al diario Le Monde en una entrevista. "Nuestros Juegos se harán en 2024, pase lo que pase en Tokio 2020 y deseo que esos Juegos tengan lugar, porque van a crear una dinámica fuerte, pero París 2024 no está ligado al destino de Tokio", dijo el dirigente.

