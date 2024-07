Juegos Olímpicos | Las palabras del Maligno Torres tras ganar la medalla de oro: “Tenía mucho miedo a lesionarme”

Escuchar

De los 136 atletas argentinos que representan al país en los Juegos Olímpicos París 2024, José “Maligno” Torres Gil -un joven de 29 años- fue el primero en obtener una medalla de oro por su desempeño en la disciplina de BMX Freestyle.

El argentino hizo historia tras dos corridas de colección y un puntaje en la primera presentación de 94.82. Emocionado por el triunfo, mantuvo una videollamada con su familia que fue capturada por las cámaras. “Gracias, lo importante es que salimos vivos, tenía mucho miedo de lesionarme. Ahora voy a volver con la medalla” , dijo.

Tras ello, en diálogo con TyC Sports, el atleta reveló que tenía “mucho miedo de lo que podía pasar”. “No hay nada más importante que esta competencia. Si tenía que morir era acá, y al ser un deporte de riesgo podía llegar a salir lastimado”, expresó.

¡94.82 es la puntuación para Torres Gil! El representante nacional de BMX freestyle pelea por una medalla.



Alentá a El Maligno en #París2024 en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/zOgmhGZR46 — TVP (@TV_Publica) July 31, 2024

Sobre el momento en que se dio cuenta de que se había llevado el reconocimiento más alto, explicó qué sintió mientras veía competir a Kieran Reilly, otro de los participantes de origen inglés: “Vi uno de los trucos que no era el más fuerte que yo esperaba y por adentro dije: ‘Chau, tengo la medalla dorada’”.

“No puedo creer lo que está pasando. Es muy difícil el sacrificio que hay que hacer para estar acá”, subrayó.

Jimena, su novia y también jefa de prensa, habló con TyC Sports y afirmó que “el oro era para él”. “No lo digo porque lo conozco, sino por sus sacrificios y las trabas que la vida le puso. Además, al ser latino tiene un montón de limitaciones”, expresó y agregó: “Nunca bajó los brazos para llegar a lo que siempre deseó: ser campeón olímpico”.

Además, la joven detalló algunas de las complicaciones que tuvo que enfrentar su pareja, como problema de asma y una serie de fuertes fracturas que sufrió en los últimos años.

El momento en que Maligno Torres se consagra como ganador en los Juegos. EMMANUEL DUNAND - AFP

“Siempre va a estar el otro antes que él, por eso le costó tanto estar en donde está. Es un orgullo para los argentinos y las personas que lo conocen. Él no tiene palabras en este momento, no sabe dónde está parado”, sumó.

“Él se guarda y no muestra todo por si llega al a final. Hoy fue la primera vez que mostró el salto 1080, que nadie más hizo. Él se eleva y ahí gira tres veces”, relató Amy, la mamá del Maligno. Y, en diálogo con TN, agregó: “No sé de dónde saca fuerzas, tiene la mitad del cuerpo quebrado, lleno de cosas y cirugías. En todas las competencias a donde iba a ir se lesiona, pero él sigue y sigue”.

Quién es el “Maligno” Torres

Torres nació hace 29 años en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde sus padres argentinos trabajaban. Sin embargo, desde los diez años se formó en el barrio Urca, en la ciudad de Córdoba. A los catorce descubrió esta rama del ciclismo en el Parque de las Naciones, a pocas cuadras de su casa.

Maligno Torres luego de recibir la medalla de oro en la competencia de BMX en París 2024. Santiago Filipuzzi/Enviado Especial

“Estábamos con mi hermano mellizo (Francisco) pateando la pelota ahí, porque los clubes de fútbol estaban de vacaciones y a lo lejos vimos que había muchos chicos saltando en bici y en skate. Nos acercamos y cuando uno hizo una prueba girando de cabeza, que se llama flair, nos generó una gran atracción y adrenalina. Nos generó mucha intriga. Le pedimos prestada la bicicleta y ahí empezó todo… no hubo vuelta atrás”, describe el Maligno, como le gusta que lo llamen. El apodo, según le contó a LA NACION, es por razones combinadas: se lo ganó por la malicia que tiene para hacer bromas y por “la forma agresiva de montar la bicicleta”.

“ En ciertos trucos corrés riesgos, algunos dicen que estamos locos, pero no hubiera elegido este deporte si tuviera miedo . Cuando tengo que probar un truco nuevo, que me causa un poco de temor, intento convencerme primero. A las tres horas, a los dos días o a la semana, lo voy a probar igual, así que me mentalizo, me concentro. Voy y me lanzo igual… que tenga lo que tenga que salir”, apuntó Torres.

